Совфед одобрил закон о региональных брендах

Совет Федерации на пленарном заседании во вторник одобрил поправки в Гражданский кодекс РФ, которые вводят новый самостоятельный объект интеллектуальных прав - "географическое указание".

Это сенаторский закон, внесенный год назад группой членов верхней палаты парламента во главе с председателем Валентиной Матвиенко.

Он устанавливает, что географическое указание как обозначение, идентифицирующее товар, может использоваться в его отношении, если в данной местности находится хотя бы одна из стадий производства этого товара, оказывающая существенное влияние на формирование его характеристик.

В российском законодательстве уже есть один объект интеллектуальных прав, охраняющий региональные бренды. Это наименование места происхождения товаров (НМПТ). Его отличие от географического указания состоит в следующем: НМПТ предполагает, что все стадии производства товара осуществляются в одном месте и именно это определяет уникальные средства товара. Так, например, обстоит дело с вологодским маслом, чьи потребительские свойства связаны с тем, что оно производится только на Вологодчине из молока местных коров.

В прошлом году сенаторам было поручено зарегистрировать по два региональных бренда. С задачей справились не все, так как процедура присвоения НМПТ оказалась довольно сложной.

Географическое же указание позволяет защитить интеллектуальные права региональных производителей путем менее сложной процедуры.

Вести учет географических указаний будет Роспатент. Зарегистрировать бренд смогут граждане, юридические лица, ассоциации и союзы. Исключительное право на географическое указание действует в течение 10 лет со дня подачи заявки, этот срок может быть продлен по заявлению правообладателя на следующие 10-летние периоды.

По словам одного из авторов документа - первого заместителя председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, защита и продвижение региональных брендов не только позволит "показать товар лицом", но и может стать важным источником пополнения бюджетов субъектов Федерации.

"Мы полностью входим в международное правовое поле, то есть даем нашим отечественным товаропроизводителям получить охрану и продвигать свои товары, в том числе на международном уровне", - сказала она.