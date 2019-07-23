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23.07.2019 14:29
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон о региональных брендах

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на пленарном заседании во вторник одобрил поправки в Гражданский кодекс РФ, которые вводят новый самостоятельный объект интеллектуальных прав - "географическое указание".
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Это сенаторский закон, внесенный год назад группой членов верхней палаты парламента во главе с председателем Валентиной Матвиенко.

Он устанавливает, что географическое указание как обозначение, идентифицирующее товар, может использоваться в его отношении, если в данной местности находится хотя бы одна из стадий производства этого товара, оказывающая существенное влияние на формирование его характеристик.

Фото: iStock
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В российском законодательстве уже есть один объект интеллектуальных прав, охраняющий региональные бренды. Это наименование места происхождения товаров (НМПТ). Его отличие от географического указания состоит в следующем: НМПТ предполагает, что все стадии производства товара осуществляются в одном месте и именно это определяет уникальные средства товара. Так, например, обстоит дело с вологодским маслом, чьи потребительские свойства связаны с тем, что оно производится только на Вологодчине из молока местных коров.

В прошлом году сенаторам было поручено зарегистрировать по два региональных бренда. С задачей справились не все, так как процедура присвоения НМПТ оказалась довольно сложной.

Географическое же указание позволяет защитить интеллектуальные права региональных производителей путем менее сложной процедуры.

Фото: iStock
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Вести учет географических указаний будет Роспатент. Зарегистрировать бренд смогут граждане, юридические лица, ассоциации и союзы. Исключительное право на географическое указание действует в течение 10 лет со дня подачи заявки, этот срок может быть продлен по заявлению правообладателя на следующие 10-летние периоды.

По словам одного из авторов документа - первого заместителя председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, защита и продвижение региональных брендов не только позволит "показать товар лицом", но и может стать важным источником пополнения бюджетов субъектов Федерации.

"Мы полностью входим в международное правовое поле, то есть даем нашим отечественным товаропроизводителям получить охрану и продвигать свои товары, в том числе на международном уровне", - сказала она.

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