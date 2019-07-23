Совфед одобрил закон о выплате стипендий с заблокированных счетов вузов

Долги вузов не будут основанием для невыплат стипендий - такой закон одобрил Совет Федерации на пленарном заседании во вторник.

Как отмечается в сопроводительных документах, сейчас при нарушении бюджетным учреждением-должником сроков исполнения ряда документов или решения налогового органа операции по его лицевым счетам приостанавливаются. Разморозка счетов возможна лишь после устранения нарушений.

Исключения составляют операции "по исполнению исполнительных документов и решения налогового органа", а также выплате зарплат, налогов и страховых взносов.

Одобренный сегодня закон распространяет это исключение также на стипендии, материальную помощь и другие выплаты, предусмотренные законодательством об образовании.

Речь идет о студентах, обучающихся по очной форме на бюджетной основе (федеральной, региональной или местной).