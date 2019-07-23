Совфед одобрил законы о порядке выбора работником зарплатного банка

У работников будет больше времени на выбор зарплатного банка, а работодатель заплатит штраф, если будет препятствовать ему в этом выборе. Такие законы одобрил во вторник на пленарном заседании Совет Федерации.

Первым документом увеличивается срок предупреждения работником работодателя о выборе зарплатного банка с 5 рабочих дней до 15 календарных дней.

Второй закон устанавливает административную ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена его заработная плата.

За такое правонарушение несговорчивый работодатель может получить предупреждение или штраф. Для должностных лиц он составит от 10 до 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 1 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.