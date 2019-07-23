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23.07.2019 10:34
Рубрика: Власть

Совфед ответил на слова Помпео о нарушении РФ международных договоров

Текст: Галина Мисливская
Вашингтон проявляет политический цинизм, когда перекладывает на Россию ответственность за неисполнение международных договоров, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Владимир Джабаров. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Владимир Джабаров. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Владимир Джабаров. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Сенатор ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что США "упрашивали" Россию не нарушать важные соглашения.

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"Это форменный политический цинизм", - сказал РИА Новости Джабаров, добавив, что в Вашингтоне "попросту валят с больной головы на здоровую".

"Что же они, если умоляли Россию не нарушать договоры, не пришли тогда на презентацию нашей ракеты, на которую они были приглашены вместе с союзниками по НАТО?" - отметил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сделала все возможное для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и снять взаимные озабоченности с США, но Вашингтон уклонился от диалога. Кроме того, под вопросом продление действия договора СНВ-3, истекающего в 2021 году. Россия неоднократно призывала американских партнеров к диалогу, но в США еще не решили, стоит ли продлевать соглашение.

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