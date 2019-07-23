Совфед ответил на слова Помпео о нарушении РФ международных договоров

Сенатор ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что США "упрашивали" Россию не нарушать важные соглашения.
"Это форменный политический цинизм", - сказал РИА Новости Джабаров, добавив, что в Вашингтоне "попросту валят с больной головы на здоровую".
"Что же они, если умоляли Россию не нарушать договоры, не пришли тогда на презентацию нашей ракеты, на которую они были приглашены вместе с союзниками по НАТО?" - отметил он.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сделала все возможное для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и снять взаимные озабоченности с США, но Вашингтон уклонился от диалога. Кроме того, под вопросом продление действия договора СНВ-3, истекающего в 2021 году. Россия неоднократно призывала американских партнеров к диалогу, но в США еще не решили, стоит ли продлевать соглашение.