Совфед ответил на слова Помпео о нарушении РФ международных договоров

Вашингтон проявляет политический цинизм, когда перекладывает на Россию ответственность за неисполнение международных договоров, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что США "упрашивали" Россию не нарушать важные соглашения.

"Это форменный политический цинизм", - сказал РИА Новости Джабаров, добавив, что в Вашингтоне "попросту валят с больной головы на здоровую".

"Что же они, если умоляли Россию не нарушать договоры, не пришли тогда на презентацию нашей ракеты, на которую они были приглашены вместе с союзниками по НАТО?" - отметил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сделала все возможное для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и снять взаимные озабоченности с США, но Вашингтон уклонился от диалога. Кроме того, под вопросом продление действия договора СНВ-3, истекающего в 2021 году. Россия неоднократно призывала американских партнеров к диалогу, но в США еще не решили, стоит ли продлевать соглашение.