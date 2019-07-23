"Спартак" договорился о трансфере уругвайского полузащитника

Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.

Как сообщает издание De Telegraaf, "Спартак" и голландский клуб достигли соглашения по трансферу футболиста. Единственное, что осталось - согласовать личный контракт. Но тут, по данным издания, не должно возникнуть никаких проблем.

У футболиста в конце нынешнего сезона истекал контракт, и клуб согласился отпустить Перейро за хорошие отступные. В составе ПСВ уругваец каждый сезон забивал не менее десяти мячей. Голландский клуб не собирался вносить Перейро в заявку на еврокубки, чтобы тот беспрепятственно мог сыграть за московский клуб в Лиге Европы.

Напомним, что уругваец пришел в ПСВ в 2015 году за 7 миллионов евро. За это время он провел за клуб более 100 матчей и забил 42 мяча. Также Перейро в девяти матчах за сборную Уругвая забил 4 мяча. Не так давно он выступал на Кубке Америки.