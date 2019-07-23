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23.07.2019 08:58
Рубрика: Спорт

"Спартак" договорился о трансфере уругвайского полузащитника

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.
Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости

Как сообщает издание De Telegraaf, "Спартак" и голландский клуб достигли соглашения по трансферу футболиста. Единственное, что осталось - согласовать личный контракт. Но тут, по данным издания, не должно возникнуть никаких проблем.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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У футболиста в конце нынешнего сезона истекал контракт, и клуб согласился отпустить Перейро за хорошие отступные. В составе ПСВ уругваец каждый сезон забивал не менее десяти мячей. Голландский клуб не собирался вносить Перейро в заявку на еврокубки, чтобы тот беспрепятственно мог сыграть за московский клуб в Лиге Европы.

Напомним, что уругваец пришел в ПСВ в 2015 году за 7 миллионов евро. За это время он провел за клуб более 100 матчей и забил 42 мяча. Также Перейро в девяти матчах за сборную Уругвая забил 4 мяча. Не так давно он выступал на Кубке Америки.

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