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23.07.2019 19:17
Рубрика: В мире

Коалиция войны?

США рассказали о новом союзе против Ирана
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(7918)
Вашингтон настойчиво сколачивает очередную международную коалицию. На этот раз для патрулирования Ормузского пролива, в водах которого в последнее время произошло несколько инцидентов с танкерами, спровоцировавших военную напряженность между Ираном и странами Запада. Как рассказал госсекретарь Майк Помпео, американцы стремятся вовлечь в операцию Sentinel ("Страж") государства из разных регионов, заинтересованные в безопасности коммерческого судоходства через пролив. Впрочем дипломат не стал скрывать, что свобода судоходства - это только рекламная вывеска, а истинный мотив Вашингтона - оказывать военное давление на Иран и сдерживать его региональные амбиции.

Иран сейчас одно из ключевых, а может и самое важное внешнеполитическое направление для администрации Дональда Трампа. Создание коалиции - очередная попытка Вашингтона втянуть другие страны в свой конфликт с Исламской Республикой, чьи власти по понятным причинам против иностранных военных патрулей у своих территориальных вод. К созданию под благовидным предлогом коалиций Вашингтон прибегает не в первый раз, обычно преследуя две цели. Первая - обойти международные нормы и придать видимость легитимности действиям, которые направлены на обслуживание интересов США. Вторая - сэкономить собственные ресурсы, переложив финансовое бремя на союзников. Так, американцы предоставят будущей коалиции в Ормузском проливе командные корабли и ресурсы для разведки, а партнеры своими силами должны обеспечивать защиту коммерческих судов.

В Москве инициатива США вызвала вопросы

В Пентагоне утверждают, что идея коалиции вызывает интерес, но конкретный перечень участников и, соответственно, масштабы операции пока не ясны. Планы по сдерживанию Ирана охотно поддерживают монархии Персидского залива, в первую очередь Саудовская Аравия и ОАЭ, но их морские ресурсы ограничены, поскольку большая часть покупаемой ими у США и других стран Запада военной техники предназначена для воздушных или наземных операций.

Фото: Evan Vucci/ AP
Трамп назвал недостоверными сведения о задержании шпионов США в Иране

Основные надежды в Пентагоне возлагали на страны Азии, многие из которых сильно зависят от поставок нефти из региона. Но японский премьер Синдзо Абэ заявил, что перед тем, как принимать решение о направлении военных кораблей, необходимо сделать все возможное для снижения напряженности" в районе Ормузского пролива. Китай, как считает агентство Рейтер, категорически против идеи патрулирования. Пока два военных корабля для сопровождения нефтяных танкеров направила только Индия. По версии источников агентства, США ведут консультации с союзниками уже несколько недель, но те сомневаются, опасаясь эскалации конфликта с Ираном. Против высказались власти Франции. Даже вовлеченные в последние инциденты с танкерами британцы признают, что сопровождать каждый корабль нецелесообразно, ведь пролив, минимальная ширина которого всего 33 км, и так перегружен. В Москве инициатива США также вызвала вопросы. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил, что у Москвы есть собственная концепция коллективной безопасности в районе Персидского залива.

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