Мошенничество - самая "трудоемкая" статья в УК. Доказать умысел в суде бывает не под силу даже самым опытным следователям. "РГ - Неделя" три года назад написала о прорабе, который под видом капитального ремонта в московском доме 7 по улице Пилота Нестерова брал деньги с доверчивых старушек и… совершенно не скрывался. Расхаживал по двору и кормил обещаниями. Ремонт так и не был сделан. Участковый только разводил руками. Наконец, редакция отправила письма в соответствующие инстанции, и дело пошло.

Бабушки звали его Андрюшенька. Он был ласков, воспитан и полон уважения к старшему поколению. Прораб Андрей Марченков захаживал к одиноким старушкам на чаек с предложением эксклюзивного и дешевого ремонта. Бабушки клевали на выгодное предложение. Андрюшенька брал нехилую предоплату и начинал обдирать обои. Договоров никаких не заключали. Нет, один все же составили, но он был скреплен фальшивой печатью.

...Лето подходило к концу, когда пенсионерка Ирина Чубрикова вернулась с дачи и увидела в своей квартире загаженное общежитие нелегальных мигрантов. В других квартирах дела обстояли не лучше. Пять заявлений легли на стол полиции. Андрюшенька и ухом не повел. Под слезливые рассказы о больном ребенке, выманивал у доверчивых пенсионерок все новые суммы. Даже когда после наших обращений его посадили в СИЗО, он разжалобил судью, и его тут же выпустили под подписку о невыезде. Прораб был железно уверен в своей безнаказанности.

На суде улыбался и говорил, что если его посадят, то денег пострадавшим уж точно не видать. А обобрал он старушек на целых 2 миллиона рублей! Вину категорически не признавал. Прокурор просил 6 лет. Судья дала 7, что в практике бывает очень редко. После удара молотка глаза Андрюшеньки округлились. Но пострадавшие старушки уже распрощались со своими деньгами. Собственности у мошенника нет, а те крохи, которые он будет зарабатывать в колонии общего режима, не покроют ущерб при этой жизни. Но справедливость не измерить деньгами.