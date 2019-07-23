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Рубрика: Спорт

Искупалась в славе

Светлане Ромашиной все к лицу: роль заботливой мамы, образ роковой красотки и звание самой крутой синхронистки мира
Текст: Анна Козина (Кванджу)
Российская газета - Неделя № 161(7919)
Светлана Ромашина выиграла на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее три "золота" и стала самой титулованной синхронисткой в истории мировых первенств. В ее коллекции 21 награда высшей пробы.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Светлана Ромашина: Образ роковой красотки мне удался

Нашу блистательную приму Ромашину за время ее карьеры мы видели в разных образах: "Мерлин Монро", "Красотки" и, наконец, здесь, в Кванджу, - "Кармен". Но теперь у Светланы есть и другая очень важная и ответственная роль - мамы. Дочку она родила в ноябре 2017-го. Меньше чем через два года Ромашина снова чемпионка. Внешне спортсменка почти не изменилась. Хотя, кажется, стала еще стройнее. А внутренне? Сама Света говорит, что стала степеннее, взрывной характер начал поддаваться контролю. Но во время выступления она по-прежнему хочет зажигать, чтобы эмоции били через край. Иначе - неинтересно, скучно. В "Кармен" удалось показать все: и драму (до этого более серьезного, в чем-то строгого образа Ромашина созрела только сейчас), и драйв.

Возвращение Ромашиной встретили на ура. Зрители и судьи остались довольны. Но Светлана призналась, что иногда возникало странное чувство: может, мы уже не так хороши, раз соперницы идут на встречу с такими поникшими лицами. Россиянок не то чтобы недолюбливают. Но - чего уж скрывать - всему миру немножко надоели победы наших спортсменок, которые никому не уступают первое место вот уже почти 20 лет.

Но порой эти самые критики не могут удержаться от возгласа восхищения. "Вау! Мурашки по коже, когда русские выступают. Сложность, техника, экспрессия… Такого ни у кого больше не увидишь", - примерно в таких выражениях коллеги-журналисты из конкурирующих стран делились своими эмоциями почти после каждой программы в исполнении наших девчонок.

Фото: РИА Новости
Светлана Ромашина: Не хочу просто штамповать медали

От самих соперниц россиянки похвалу слышат очень редко. Но вот зарисовка из зала, где спорт­сменки готовятся к выходу на старт, а потом дружно смывают желатин с причесок: все собираются вокруг монитора и не моргая следят за дебютными прогонами наших новых программ, кивают в такт музыке головой, да еще и видео снимают. Все становится понятно без слов.

Правда, Ромашина искренний комплимент получила. Как ни странно, от китаянки Хуан Сюэчэнь. Сборная Китая пытается подобраться к нам, в том числе заимствуя целые куски из наших старых программ.

Но тут соперничество отходит на второй план. Общий знаменатель для двух спортсменок - материнство.

Очень трогательно было наблюдать, как они показывали друг другу фотографии детей в телефоне. К своей дочке Света улетела сразу же после заключительного финала в дуэте со Светланой Колесниченко.

У многих возникает резонный вопрос: зачем суперуспешной спортсменке, пятикратной олимпийской чемпионке, любимой жене, заботливой маме вообще было снова ввязываться в эту историю с тренировками по 10 часов в день.

21 победа на чемпионатах мира на счету синхронистки Светланы Ромашиной

Наверное, из уст спортсмена такое заявление звучит странно, но все-таки медали не самоцель, главное - состояние души и внутренняя гармония. "В бассейне я чувствую себя на своем месте. В своей стихии. Когда беременная стояла на бортике в роли тренера, не понимала, что происходит. Готова была нырнуть к девчонкам, - объяснила Ромашина. - Сейчас все встало на свои места. Я вернулась, но мне не хочется просто штамповать медали. Хочется, чтобы мое возвращение получилось красивым, чтобы запомнилось". Посмотрите на Свету - как можно ее забыть?..

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