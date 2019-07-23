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Тарантино и Ума Турман начали переговоры по продолжению "Убить Билла"

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    23.07.2019, 14:02
Текст:   Олег Усков

Американский актер-режиссер-сценарист-продюсер Квентин Тарантино, за последние месяцы несколько раз заявлявший, что после своей десятой картины, новой полнометражки вселенной "Стартрека", намерен оставить кинорежиссуру, продолжает делать несколько противоречивые и пространные заявления. Тем нервируя общественность.

Фото: kinopoisk.ru
У мультфильмов "Умка" и "Веселая карусель" появятся продолжения

Напомним. На днях Квентин рассказал о своем возможном следующем проекте - телесериале-вестерне в духе классической продукции пятидесятых. Большую часть сценария которого он уже написал. Не исключается, что в шоу может появиться герой его девятой ленты "Однажды… в Голливуде", сыгранный Леонардо Ди Каприо.

А теперь вот - еще более, просто в разы, волнующие сведения. Согласно словам демиурга, он обсудил со своей экс-музой, актрисой Умой Турман, перспективу снять третью части эпичного экспло-боевика "Убить Билла". Тарантино даже отметил, что Kill Bill - единственная его картина, для которой он действительно хотел бы снять продолжение.

Столь лучезарное заявление Квентина прозвучало в понедельник в подкасте Happy Sad Confused. При этом Тарантино акцентировал: пока он полностью не уверен, что лента состоится, но обсуждение проекта с Турман имело место "буквально на прошлой неделе". И он "начал размышлять в данном направлении".

Первая-вторая части "Билла" вышли в 2003-2004 годах, и практически сразу начали ползать слухи, доселе ничем не подкреплявшиеся, что вполне может быть и третья.

"Однажды... в Голливуде" с Ди Каприо, Брэддом Питтом и Марго Робби выходит в России 8 августа.

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