Трамп назвал недостоверными сведения о задержании шпионов США в Иране

Президент США Дональд Трамп назвал лживыми сообщения о задержанных на территории Ирана агентах ЦРУ. Об этом глава государства написал в Twitter.

Трамп заявил, что подобная информация является частью пропаганды, распространяемой "религиозным режимом", который, по его словам, рушится. Он подчеркнул, что в заявлении Ирана нет правды и сравнил его с сообщением о сбитом дроне. Также Трамп добавил, что экономика ИРИ якобы мертва.

Напомним, ранее сообщалось о том, что суд в Иране вынес приговор в отношении 17 человек, обвиненных в шпионаже в пользу США. Агенты ЦРУ занимались сбором информации о жизненно важных объектах ИРИ. Некоторые из них приговорены к смертной казни.