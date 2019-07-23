Трамп неожиданно пришел на свадьбу к своим поклонникам

Президент Дональд Трамп продемонстрировал большое уважение к своим поклонникам. Он пришел к ним на свадьбу, которая состоялась в гольф-клубе поблизости от Нью-Джерси, сообщает телеканал Fox News.

Молодожены являются большими фанатами Трампа. Они проводили свой праздник под лозунгом избирательной кампании президента: "Сделаем Америку вновь великой". Везде висели национальные флаги, гости были в бейсболках с этим слоганом. Постепенно атмосфера стала разогреваться, именно в этот момент в сопровождении охраны появился президент.

Политик скромно заметил, что "был поблизости" в Нью-Джерси и решил лично навестить молодых. Трамп деликатно обнял невесту и нашел одобрительные слова для жениха. Ранее дама направила президенту приглашение на мероприятие, однако она не могла поверить, что такое действительно возможно.

Охранники едва сдерживали подвыпивших гостей, которые непременно хотели поприветствовать президента. В конечном итоге свадьба стала походить на предвыборное мероприятие президентских выборов 2020 года. Вскоре Трамп попрощался с гостями, пожелав молодоженам счастья в совместной жизни.