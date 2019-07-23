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23.07.2019 23:49
Рубрика: В мире

Трамп обвинил страны ЕС в обдирании США

Евросоюз обижает Соединенные Штаты в экономике еще сильнее, чем США, пожаловался глава Белого дома Дональд Трамп на конференции старшеклассников консервативной организации Turning Point USA.

"Другие страны ужасно обдирают нас, и худшие обидчики - это так называемы союзники", - цитирует президента РИА Новости.

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Трамп указал на то, что Европейский Союз был создан именно для того, чтобы "экономически сокрушить" США, несмотря на то, что Штаты "защищают их".

- Они обдирают нас в торговле и мы защищаем их, и они нас обдирают на этом снова, - заявил Трамп.

США уже не раз были готовы вступить в экономическую "войну" с Евросоюзом. В частности, в июне Трамп заявил, что Вашингтон введет ввозные пошлины в 20% на легковые автомобили, произведенные в Европе. Правда, позже он решил отложить эти меры до того, как министр торговли Уилбур Росс не изучит последствия такого шага.

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