Трамп сообщил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу

Администрация США достигла договоренности с лидерами конгресса о двухгодичном бюджете и потолке госдолга. Об этом в понедельник сообщил президент Дональд Трамп.

"Это был настоящий компромисс для того, чтобы обеспечить еще одну большую победу нашим великим военным и ветеранам", - написал хозяин Белого дома в Twitter.

В начале этого года телеканал CNN со ссылкой на данные американского министерства финансов сообщил, что за время президентства Трампа госдолг США вырос более чем на два триллиона и достиг 21,9 триллиона долларов. По информации бюджетного управления конгресса, в прошлом году государственный долг страны составил 78% ВВП, что является самым высоким показателем с 1950 года, сообщает РИА Новости.