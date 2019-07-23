"Транснефть" увеличивает объемы транспортировки нефтепродуктов

Компания "Транснефть" завершила несколько крупных проектов по расширению системы магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП). Это не только дало возможность увеличить поставки на важных направлениях, но и планировать прием в трубопроводную систему дополнительных объемов топлива.

Север, Юг и Москва

К концу 2018 года компания реализовала три крупных нефтепродуктопроводных проекта: "Юг", "Север-25" и "Увеличение поставок светлых нефтепродуктов в Московский регион".

"Север-25" увеличил производительность трубопроводной системы до 25 миллионов тонн в год. Реконструировались действующие и строились новые объекты от Татарстана до Балтики. Более тысячи километров нефтепроводов было перепрофилировано под перекачку нефтепродуктов. Построены новые перекачивающие станции. Достигнуть проектных отметок по перевалке планируется в ближайшие несколько лет. Объемы транспортировок по трубопроводной системе "Север" в 2018 году составили 17,3 миллиона тонн.

Привлечь в систему более 4 миллионов тонн нефтепродуктов позволила реализация проекта "Юг". Доступ к трубопроводной системе получил Волгоградский НПЗ. В ходе реализации первого и второго этапов проекта построено более 550 километров новых трубопроводов, около 250 километров перепрофилировано, общая протяженность системы от Волгограда до Новороссийска составила 798 километров. Весной этого года начался прием дополнительных объемов на железнодорожной эстакаде головной перекачивающей станции (ГПС) "Тингута" в Волгоградской области. Ведется работа по организации мультимодальной транспортировки дизельного топлива производства Орского НПЗ в объеме до 0,7 миллиона тонн в год.

Третий крупный проект - "Увеличение поставок нефтепродуктов в Московский регион". Он дал прирост объемов нефтепродуктов на внутренний рынок. Были перепрофилированы нефтяные мощности, в том числе нефтепроводы Рязань - Москва и Горький - Рязань-2, построена ГПС "Шилово-3" с железнодорожной эстакадой для приема авиатоплива и транспортировки его в аэропорты московского авиаузла: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Реконструированы наливные станции "Солнечногорская", "Нагорная", ЛПДС "Володарская".

В 2018 году объемы транспортировки нефтепродуктов потребителям Москвы и области составили 4,2 миллиона тонн, в том числе 2 миллиона тонн авиакеросина (47 процентов от общего объема трубопроводных поставок в этом направлении), 1,6 миллиона тонн автомобильных бензинов (38 процентов), 0,6 миллиона тонн дизельного топлива (15 процентов). В целом проект дает возможность поставлять в Московский регион до 10,1 миллиона тонн нефтепродуктов в год. Большая часть придется на авиатопливо - почти 5 миллионов тонн, 3,6 миллиона тонн - на автобензин и 1,6 миллиона тонн - на дизтопливо.

Трубопроводные проекты реализуются без остановки производства, при этом объемы поставок растут каждый год. Если в 2015 году по системе транспортировалось 32,2 миллиона тонн нефтепродуктов (что составило 25,8 процента от общего объема произведенного в России топлива), то в 2018 году по системе было транспортировано уже 39,2 миллиона тонн (30 процентов). Согласно заявкам нефтяных компаний, в этом году увеличение будет не столь значительным (поставки сохранятся примерно на том же уровне и составят 39,3 миллиона тонн), но уже в 2020 году планируется транспортировать 40,9 миллиона тонн. Основное увеличение пойдет благодаря поставкам топлива на внутренний рынок.

16,9 тысячи километров составляет протяженность системы магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП) "Транснефти"

Основные поставщики нефтепродуктов в систему МНПП - 10 нефтяных компаний. Прием нефтепродуктопроводов ведется от 18 российских НПЗ и одного завода Белоруссии. Дополнительные объемы топлива поставляются в систему через сливные железнодорожные эстакады на ГПС "Шилово-3" в Рязанской области и на ГПС "Тингута" - дизтопливо в направлении Новороссийска.

Экспорт, транзит и внутренний рынок

Что касается экспорта нефтепродуктов, то наиболее востребованы поставки через морские терминалы в Приморске, Высоцке и Новороссийске. По итогам 2018 года в портах было отгружено 74,5 процента всех транспортируемых на экспорт нефтепродуктов, а по итогам первого полугодия 2019 года - 75,5. В тройку основных импортеров из порта Приморск входят Нидерланды, Великобритания и Германия. Из порта Новороссийск нефтепродукты экспортируются в основном в Турцию, Италию и Болгарию.

Остальные объемы поставляются трубопроводным транспортом в страны ближнего и дальнего зарубежья. Из России нефтепродукты идут в Белоруссию и далее транзитом на Украину, в Венгрию и Латвию. Кроме того, с территории Белоруссии из системы МНПП для поставки железнодорожным транспортом ведется отгрузка в направлении Украины, Молдавии и в страны дальнего зарубежья. Идут поставки в Казахстан и далее транзитом в направлении Таджикистана и Киргизии. Также "Транснефть" производит отгрузку топлива на четырех железнодорожных наливных эстакадах. Две из них - на ЛПДС "Сокур" и "Никольское" - находятся в России, еще две за границей: на НП "Гомель" в Белоруссии и ЛПДС "Петропавловск" в Казахстане.

Головная перекачивающая станция "Шилово-3" оборудована железнодорожной эстакадой для приема авиатоплива и транспортировки его в аэропорты столичного авиаузла. Фото: Максим Мармур

На внутренний рынок топливо отгружается на сторонние нефтебазы - к трубопроводной системе подключено около 40. Отгрузка ведется и на 9 собственных пунктах автоналива. Три из них расположены в Московской области: на ЛПДС "Володарская", НС "Солнечногорская" и "Нагорная". Остальные - в Ленинградской (ЛПДС "Невская"), Воронежской (ЛПДС "Воронеж"), Белгородской (ЛПДС "Белгород"), Тамбовской (ЛПДС "Никольское) и Брянской (ЛПДС "Брянск") областях, а также в Башкирии (ЛПДС "Черкассы"). Лидеры по отгрузке нефтепродуктов в автотранспорт - ЛПДС "Невская" и ЛПДС "Володарская".

Почасовые пробы

Топливо - уже готовый к употреблению продукт. Учет количества и контроль качества при транспортировке как на экспорт, так и на внутренний рынок ведутся очень строго. Товарно-коммерческие операции между сдающей и принимающей сторонами осуществляются приемо-сдаточными пунктами (ПСП). В состав ПСП, как правило, входит система измерения качества и количества нефтепродуктов (СИКН), аккредитованная испытательная лаборатория нефтепродуктов, операторная для работы оперативного персонала ПСП. Прием в трубопроводную систему осуществляется через СИКН, расположенные на территории сдающих НПЗ, но приемо-сдаточные операции, проведение лабораторных анализов сотрудники сдающей стороны проводят под контролем специалистов "Транснефти". При сдаче нефтепродуктов в порты, на нефтебазы и пункты налива основные мощности ПСП, лаборатории и СИКН расположены на территории подразделений компании.

Отбор проб нефтепродуктов для анализа их качества производится систематически на всех этапах движения топлива от изготовителя до потребителя: при приеме, хранении, перекачке, сдаче и отгрузке. Через каждые 1-2 часа для подтверждения качества нефтепродукта в зависимости от производительности отбираются "ходовые" пробы. Отбор проб производится как вручную товарными операторами, так и автоматически. Во втором случае проба составляется из точечных проб, объем которых от 1 до 10 кубических сантиметров. Минимальное количество точечных проб - не менее 300.

В зависимости от вида продукта каждая проба может быть проанализирована по множеству показателей: чистота и прозрачность, содержание серы, детонационная стойкость, низкотемпературные параметры, фракционный состав, термостатические параметры, наличие оксигенатов. Особое внимание уделяется проверке качества дизеля на наличие абразивных частиц размером 4, 6, 14 микрометров и частиц железа.

Анализ нефтепродуктов производится на всех этапах их движения от изготовителя до потребителя. Одна испытательная лаборатория в среднем анализирует более 40 проб в сутки, что в зависимости от вида анализа может составлять от 150 до 240 показателей. Количество анализов постоянно увеличивается, что говорит о более жестких подходах к контролю качества. Например, с 2017 года для анализа было направлено 420 840 проб, а в 2018 году - уже 609 456 проб.

Система учета и контроля качества нефтепродуктов постоянно совершенствуется. Ведется реконструкция и строительство новых СИКН при сдаче на подключенные сторонние нефтебазы. Налажено производство стационарных, каркасных, мобильных СИКН на собственных производственных площадках, а также системы обработки информации для СИКН.

18 российских НПЗ подключены к системе МНПП "Транснефти"

Разрабатывается поточный экспресс-анализатор качества нефтепродуктов для более оперативного получения информации о качестве топлива и единая лабораторная информационная система для автоматизации работы лабораторий и повышения оперативности получения информации. Такая система позволит исключить человеческий фактор при оформлении результатов анализа.

Для оперативного контроля качества непосредственно при транспортировке по МНПП используются передвижные испытательные лаборатории. В компании постоянно обновляется парк лабораторного оборудования, расширяется перечень проводимых анализов, проводится обучение персонала.

Планы на перспективу

Один из крупных проектов модернизации - комплексная реконструкция пункта железнодорожного налива на ЛПДС "Сокур" под Новосибирском. Это важное звено в цепи снабжения потребителей Сибирского федерального округа и северных территорий. Например, за 2018 год здесь было отгружено около 1,1 миллиона тонн автобензина и дизельного топлива. Скоро будут построены новые резервуары и железнодорожная эстакада тактового налива. Планируя расширение участков трубопроводной системы, компания соотносит их с планами нефтяных компаний по производству нефтепродуктов и поставкам топлива. Рассматривается возможность технического перевооружения автомобильных пунктов налива нефтепродуктов на ЛПДС "Брянск", "Воронеж", "Белгород" и "Никольское".

"Газпром нефть" ведет реконструкцию Московского НПЗ, которая позволит увеличить объемы производства. "Транснефть" в связи с этим планирует поэтапно увеличить техническую возможность приема от завода автомобильных бензинов, дизельного топлива и авиакеросина в общем объеме до 7,45 миллиона тонн в год.

Еще один перспективный проект - подключение к трубопроводной системе топливно-заправочного комплекса в аэропорту Шереметьево, введенного в эксплуатацию "ЛУКОЙЛом". Пока топливо на него поставляется по железной дороге, но прорабатывается вопрос поставок на железнодорожную эстакаду ГПС "Шилово", где топливо будет сливаться в трубопроводную систему и транспортироваться в аэропорт уже по трубам.

Инфографика "РГ"