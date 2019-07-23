Турция временно приостановила соглашение по беженцам с Евросоюзом

Турция играет "ва-банк" или проводит внешнюю политику, рассчитанную в долгосрочной перспективе на повышение ее статуса с региональной до мировой державы? Последние действия Анкары, не побоявшейся американских санкций за приобретенные в России ракетные комплексы С-400, и откровенная насмешка над ограничительными мерами, введенными Евросоюзом за отказ Турции прекратить буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, по мнению западных СМИ, подтверждают растущие геополитические амбиции президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Однако в то время, как турецкие политологи объясняют действия своего лидера твердым желанием Анкары сбалансировать отношения с Западом, их европейские и американские коллеги, напротив, делают апокалиптические прогнозы в отношении будущего Турции, лишенной "западного зонтика".

Тем не менее и те, и другие констатируют: Турция оказалась в состоянии двигаться независимым курсом исходя из собственных интересов, а надежды Вашингтона, Брюсселя и НАТО, что Эрдоган уступит давлению извне, были напрасными.

В окружении Эрдогана не питают иллюзий по поводу готовности Евросоюза отказаться от корпоративных предрассудков

Во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью местной прессе объяснил, как Анкара намерена действовать в дальнейшем. Во-первых, он предупредил Белый дом, что его страна примет ответные меры, если "США проявят в отношении Турции враждебный настрой". Речь идет об ограничительных шагах со стороны Вашингтона в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", которые Трампа заставляют предпринять в отношении Анкары. В этой связи Чавушоглу не исключил ответных решений по американской авиабазе Инджирлик, расположенной в Турции. Он также намекнул, что существуют секретные договоренности в отношении санкций между Эрдоганом и Трампом: "Двум искренним лидерам не нужно заключать на этот счет тайное соглашение".

Но если с Трампом в конечном итоге Анкара не без оснований рассчитывает договориться, то в отношении санкций Евросоюза Турция, безусловно, намерена показать, кто "в доме хозяин". Точнее, кто хозяин в Восточном Средиземноморье. Для начала Чавушоглу объявил, что "не воспринимает всерьез санкции ЕС, введенные против Турции из-за геологоразведки на шельфе Кипра". Но для того, чтобы в дальнейшем Брюсселю было неповадно действовать в интересах греческой части Кипра и игнорировать интересы турецкой общины острова, в Анкаре мгновенно наступили на больную мозоль единой Европы. Чавушоглу предупредил, что Турция приостанавливает соглашение с Евросоюзом по мигрантам. Фактически турецкая сторона прекратит принимать обратно добравшихся до Европы по "греческому маршруту" нелегалов. Как долго продлится эта заморозка в миграционных вопросах, неизвестно. Анкара призвала руководителей Евросоюза разрешать возникшие споры в Эгейском море и Восточном Средиземноморье в "пакетах", с учетом всех аспектов диалога между Турцией и Брюсселем. При этом Чавушоглу предостерег Евросоюз от нечестной игры в интересах Греции, Кипра, Италии или еще кого-либо.

"Если вы примете решение, чтобы порадовать греков, или сделаете шаг, чтобы сделать итальянцев счастливыми, мы еще больше увеличим наше присутствие (в экономической зоне Кипра. - От ред.)", - обозначил Чавушоглу дальнейшие планы своей страны европейским чиновникам. В качестве главного посредника на переговорах от имени Евросоюза турки предложили Германию. "У нас есть доверие к Берлину", - сообщил министр иностранных дел Турции.

Впрочем, у команды канцлера Ангелы Меркель присутствует и очевидный "шкурный" интерес поскорее найти компромисс в отношении кипрской проблемы: приостановка соглашения по мигрантам с Анкарой грозит Европе появлением новой волны беженцев, которая неизбежно докатится до ФРГ.

В исключительной экономической зоне Кипра находятся две турецкие буровые установки и два корабля для сейсмических исследований. Анкара предупредила европейцев: если с турецкой общиной Кипра не поделятся правом на природные богатства острова по справедливости, Турция увеличит масштабы своего присутствия в регионе.

Впрочем, в окружении Эрдогана не питают иллюзий по поводу готовности единой Европы отказаться от корпоративных предрассудков, чтобы найти компромисс с Анкарой. В этой связи напомню оценки, которые Чавушоглу давал пару лет назад действиям Евросоюза. Эти оценки не потеряли актуальности и сегодня. "Они (ЕС) вели себя в отношении Украины так: "Либо вы с нами, либо нет". Грузию довели до того, что она потеряла два региона. Евросоюзу надо понять, что дела с Турцией так вести нельзя", - объяснял Чавушоглу ошибочность подходов Брюсселя.

Когда же в Турции указывали единой Европе на допущенные ею несправедливости и недопустимость менторского тона, Анкару немедленно упрекали в разрыве с западным лагерем и начинали угрожать изгнанием из Североатлантического альянса.

Вот только теперь оказалось, что этот прежде эффективный "кнут" в отношении Турции более не действует. А с "пряниками" у единой Европы, как выяснилось, большие проблемы.