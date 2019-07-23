У мультфильмов "Умка" и "Веселая карусель" появятся продолжения

Легендарный "Умка" и знаменитый мультжурнал "Веселая карусель" получат продолжения.

Согласно списку, опубликованного на сайте министерства культуры Российской Федерации, меланхоличный медвежонок и анимационная антология входят в число пятидесяти проектов, которые получат государственную поддержку в 2019 году.

"Господдержку получат пятьдесят мультфильмов для детей, в том числе десять проектов студии "Союзмультфильм". Это, в частности, новые выпуски "Веселой карусели", а также "Приключения Пети и волка" и "Умка", - сказано в документе.

Кроме того, бюджетные средства будут выделены создателям "Малышариков-5", "Бодо Бородо. Путешествия", "Динозавра Рики", "Мультипелок", "Лунтика и его друзей", мультфильма "Белка и Стрелка. Тайны космоса", еще одной прославленной антологии - "Горы самоцветов" - и других.

"Всего в 2019 году экспертный совет рассмотрел 128 проектов: 83 в категории детских фильмов, 45 - в категории авторской анимации", - перечислено в сообщении ведомства.

Первый "Умка" вышел в 1969 году. Режиссеры - Владимир Пекарь и Владимир Попов, автор сценария - писатель Юрий Яковлев ("Всадник над городом", "Девочка, хочешь сниматься в кино?"). Через год появится сиквел - "Умка ищет друга".

Именно в "Умке" звучит созданная Евгений Крылатовым колыбельная мамы-медведицы - в исполнении Аиды Ведищевой.