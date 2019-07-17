Сергей Шнуров озвучит инопланетянина в "Белке и Стрелке 3"

Названы актёры озвучки третьего полнометражного мультфильма из серии "Белка и Стрелка".

Состав вполне звёздный. Помимо работавшего над первыми двумя фильмами Евгения Миронова, в него вошли: Сергей Шнуров, Сергей Бурунов ("Звоните ДиКаприо", "Полицейский с Рублёвки", "Домашний арест"), Катерина Шпица ("Экипаж"), Ирина Пегова ("Прогулка", "Космос как предчувствие", "Восьмёрка").

"Одними из ключевых персонажей станут загадочные инопланетяне (Лягусь и Слонеж), которых озвучат актер театра и кино Сергей Бурунов и музыкант Сергей Шнуров", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы студии "КиноАтис".

Отмечается, что работа над озвучкой будет проходить с 20 июля по 2 сентября.

Фильм называется "Белка и Стрелка: Спасение Кубы". По сюжету герои будут спасать Остров Свободы от странной аномалии, осушающей океан у его берегов.

Премьера - 30 апреля 2020 года.

Первая картина франшизы - "Звёздные собаки: Белка и Стрелка" - вышел в 2010-м. Через год вышло два сезона мультсериала "Белка и Стрелка: Озорная семейка".

Вторая полнометражка - "Белка и Стрелка: Лунные приключения" (2013), за ней последовал ещё один сериал - "Белка и Стрелка: Спортивная команда".