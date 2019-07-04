Появился отрывок нового "Полицейского с Рублевки"

В Сети опубликован 2,5-минутный фрагмент фильма комедии "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" - очередной полнометражки данной "киновселеной", после которой актер Петров с ней попрощается.

В канун Нового года в отделении полиции Барвихи всё было спокойно, пока... пока не высадились инопланетяне и не начали вставлять "анальный зонд". Что, конечно, страшно порадовало бы Эрика Картмана. Помимо очевидной отсылки к South Park, присутствует "пасхалка" для поклонников "Притяжения" Бондарчука.

Детали дальнейшего "беспредела" не разглашены (в смысле, может и не высадились, а если и высадились, то, может, и не вставили). Как и полный каст.

Но из ролика мы точно знаем, что, помимо Петрова, на экран вернулись полковник Яковлев (Сергей Бурунов) и капитан Рыбкина (Рина Гришина).

Режиссер и автор сценария - Илья Куликов, делавший первую часть и работающий над сериалом.

Стоит напомнить, что "Беспредел 1", вышедший 20 декабря 2018 года, собрала в России и странах СНГ более 1,7 миллиарда рублей, став самой кассовой комедией за всю историю отечественного проката.

Премьера сиквела - 12.12.2019.