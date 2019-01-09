"Полицейский с Рублевки" стал самой кассовой российской комедией

Премьерованную 20 декабря кинокомедию "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" уже посмотрели более миллиона человек. Тогда как касса ленты с начала проката в России и странах СНГ - 1 320 000 000 рублей. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала kinobusiness.com.

Соответственно, картина 37-летнего режиссера и сценариста Ильи Куликова ("Глухарь", "Глухарь. Продолжение", "Глухарь. Возвращение", "Глухарь в кино", "Глухарь. Приходи, Новый год!") - самый кассовый российский комедийный фильм, обошедший предыдущего жанрового лидера - третью часть серии "Ёлки". Плюс полнометражный "Полицейский с Рублевки" вошел в десятку самых кассовых российских картин.

Еще одна лента, смело перешагнувшая миллиардный кассовый рубеж - военная драма "Т-34" Алексея Сидорова, вышедшая в прокат 1 января и поставившая рекорд по сборам в первый уикенд среди российских фильмов - с 3 по 6 января картина только в России собрала 713 миллионов рублей. Обойдя в данном сегменте "Вий" (602 миллиона), "Сталинград" (525) и "неремейк" "Экипажа" (465).

"Полицейский с Рублевки" основан на одноименном сериале. По его сюжету в канун Нового года отделение полиции "Барвиха Северное" оказывается под угрозой закрытия. И чтобы спасти родной отдел, данный полицейский с Рублевки - Гриша Измайлов (Александр Петров) - вынужден пойти на крайние, экстремальные меры и вместе с оперативниками пойти грабить банк. Из расчета, что коллеги легко раскроют дело, деньги вернут обратно, и все сохранят работу. Но, разумеется, "что-то пошло не так".