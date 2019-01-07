Фильм "Т-34" возглавил российский прокат и вызвал аплодисменты зрителей

Премьера фильма " Т-34 " Алексея Сидорова ("Бой с тенью", "Бригада") в широком прокате состоялась 1 января (в премиальных форматах MAX, LUXE, Atmos показы стартовали на пару дней раньше), и уже в первые выходные нового года картина стала лидером проката в России и СНГ, собрав более 721 млн рублей. Об этом говорят предварительные данные портала kinobusiness.com.

Главные роли в ленте о подвиге советских танкистов во времена Великой Отечественной войны исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум.

Суммарный капитал фильма "Т-34" за время проката уже составил 1,38 млн рублей, что позволило ленте пополнить список рублевых миллиардеров среди отечественных фильмов, которые собрали внушительную кассу в рекордные сроки. Например, годом ранее нашумевшая кинолента "Движение вверх" преодолела отметку в 1 млрд за десять дней.

На втором месте по сборам в прошедший уик-энд также оказался отечественный фильм - российская комедия, основанная на практически одноименном сериале, "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова. Лента, рассказывающая о полицейском, который пытается спасти свое отделение "Барвиха Северное" от расформирования, ограбив банк, собрала за прошедшие выходные 365 млн рублей.

Фильм "Т-34" стал лидером проката и собрал бурные аплодисменты зрителей

Третье месте по итогам первых выходных 2019 года занял американский рождественский мультфильм по мотивам книги американского писателя Теодора Сьюза Гайсела (1904-1991) "Гринч" (The Grinch) Ярроу Чейни и Скотта Моужера. Он принес создателям 246 млн рублей. Угрюмое зеленое существо по имени Гринч уже давно стало всеобщим любимцем: в 2000 году не одну неделю в топе проката держался фильм "Гринч - похититель Рождества" Рона Ховарда с Джимом Керри в главной роли.