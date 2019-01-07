Новости

В интернете появились первые кадры нового сезона "Игры престолов" 15:10
Стала известна причина смерти Криса Кельми 05.01.2019
Леонардо Ди Каприо допросили по делу о хищениях 05.01.2019
Верника оштрафовали за езду по Камергерскому переулку на 500 рублей 05.01.2019
Названо новое место похорон актера Ивана Бортника 05.01.2019

Фильм "Т-34" возглавил российский прокат и вызвал аплодисменты зрителей

Наше кино
    07.01.2019, 14:50
Текст:   Мария Воронова

Премьера фильма "Т-34" Алексея Сидорова ("Бой с тенью", "Бригада") в широком прокате состоялась 1 января (в премиальных форматах MAX, LUXE, Atmos показы стартовали на пару дней раньше), и уже в первые выходные нового года картина стала лидером проката в России и СНГ, собрав более 721 млн рублей. Об этом говорят предварительные данные портала kinobusiness.com.

Главные роли в ленте о подвиге советских танкистов во времена Великой Отечественной войны исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум.

Фото: Централ партнершип
Самые ожидаемые фильмы 2019 года

Суммарный капитал фильма "Т-34" за время проката уже составил 1,38 млн рублей, что позволило ленте пополнить список рублевых миллиардеров среди отечественных фильмов, которые собрали внушительную кассу в рекордные сроки. Например, годом ранее нашумевшая кинолента "Движение вверх" преодолела отметку в 1 млрд за десять дней.

На втором месте по сборам в прошедший уик-энд также оказался отечественный фильм - российская комедия, основанная на практически одноименном сериале, "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова. Лента, рассказывающая о полицейском, который пытается спасти свое отделение "Барвиха Северное" от расформирования, ограбив банк, собрала за прошедшие выходные 365 млн рублей.

Фильм "Т-34" стал лидером проката и собрал бурные аплодисменты зрителей

Третье месте по итогам первых выходных 2019 года занял американский рождественский мультфильм по мотивам книги американского писателя Теодора Сьюза Гайсела (1904-1991) "Гринч" (The Grinch) Ярроу Чейни и Скотта Моужера. Он принес создателям 246 млн рублей. Угрюмое зеленое существо по имени Гринч уже давно стало всеобщим любимцем: в 2000 году не одну неделю в топе проката держался фильм "Гринч - похититель Рождества" Рона Ховарда с Джимом Керри в главной роли.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Актера Владимира Дыховичного похоронят в США 05.01.2019
Солистка "ВИА Гры" рассказала о полученном в Новый год ожоге 05.01.2019
На 55-м году жизни от рака умер актер "мыльных опер" Дариус Перкинс 05.01.2019
"Союзмультфильм" пообещал в 2019 году 20 серий "Простоквашина" 05.01.2019
⧣ Россия
Фото: Сергей Савостьянов/ РГ
В реанимации скончалась жена режиссера Марлена Хуциева 05.01.2019
Скончался актер Иван Бортник 05.01.2019
Игорь Верник объяснил, почему ехал по пешеходной зоне 04.01.2019
⧣ рейтинги
Фото: twitter.com/ WalkingDead_AMC
Авторитетный сайт представил топ-10 самых популярных сериалов 02.01.2019
Критики определились с главными российскими фильмами 2018 года 01.01.2019
"Полицейский с Рублевки" и "Ёлки" лидируют в прокате 01.01.2019
⧣ историческое кино
Фото: kinopoisk.ru
Шестой сезон "Викингов" станет последним 05.01.2019
Суд в Польше обязал немецкий канал извиниться за сериал о войне 28.12.2018
"Собибор" не вошел в шорт-лист "Оскара" 18.12.2018