Фильм "Т-34" возглавил российский прокат и вызвал аплодисменты зрителей

Премьера фильма "Т-34" Алексея Сидорова ("Бой с тенью", "Бригада") в широком прокате состоялась 1 января (в премиальных форматах MAX, LUXE, Atmos показы стартовали на пару дней раньше), и уже в первые выходные нового года картина стала лидером проката в России и СНГ, собрав более 721 млн рублей. Об этом говорят предварительные данные портала kinobusiness.com.
Главные роли в ленте о подвиге советских танкистов во времена Великой Отечественной войны исполняют Александр Петров, Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум.
Суммарный капитал фильма "Т-34" за время проката уже составил 1,38 млн рублей, что позволило ленте пополнить список рублевых миллиардеров среди отечественных фильмов, которые собрали внушительную кассу в рекордные сроки. Например, годом ранее нашумевшая кинолента "Движение вверх" преодолела отметку в 1 млрд за десять дней.
На втором месте по сборам в прошедший уик-энд также оказался отечественный фильм - российская комедия, основанная на практически одноименном сериале, "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова. Лента, рассказывающая о полицейском, который пытается спасти свое отделение "Барвиха Северное" от расформирования, ограбив банк, собрала за прошедшие выходные 365 млн рублей.
Третье месте по итогам первых выходных 2019 года занял американский рождественский мультфильм по мотивам книги американского писателя Теодора Сьюза Гайсела (1904-1991) "Гринч" (The Grinch) Ярроу Чейни и Скотта Моужера. Он принес создателям 246 млн рублей. Угрюмое зеленое существо по имени Гринч уже давно стало всеобщим любимцем: в 2000 году не одну неделю в топе проката держался фильм "Гринч - похититель Рождества" Рона Ховарда с Джимом Керри в главной роли.