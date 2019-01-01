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"Полицейский с Рублевки" и "Ёлки" лидируют в прокате

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    01.01.2019, 16:31
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Фильм "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", основанный на сериале ТНТ, вторую неделю подряд лидирует в российском прокате, опережая другую отечественную "новогоднюю комедию" - "Ёлки последние".

Фото: youtube.com/ 20th Century Fox
Видео: кровавая война Хищника с Санта-Клаусом

По данным портала kinobusiness.com, "Полицейский" собрал в предновогодний уикенд 245,8 млн рублей (всего - 707,7), а финальная (с существенными, впрочем, оговорками) часть "Ёлок" - 193,1 млн рублей (198).

Наша рецензия на "Ёлки последние" - здесь.

Третье место - у импортной праздничной продукции. Новая версия "Гринча" , по предварительным подсчетам, заработала в минувшие выходные 128,3 млн рублей (всего - 470,1).

Рецензия "Кинократии" - здесь.

Далее следует свежая часть популярной российской анимационной франшизы - "Три богатыря и наследница престола" и супергеройский блокбастер "Аквамен".

Наша рецензия на "Аквамена" - здесь.

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