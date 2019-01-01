"Полицейский с Рублевки" и "Ёлки" лидируют в прокате

Фильм "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", основанный на сериале ТНТ, вторую неделю подряд лидирует в российском прокате, опережая другую отечественную "новогоднюю комедию" - "Ёлки последние".

По данным портала kinobusiness.com, "Полицейский" собрал в предновогодний уикенд 245,8 млн рублей (всего - 707,7), а финальная (с существенными, впрочем, оговорками) часть "Ёлок" - 193,1 млн рублей (198).

Наша рецензия на "Ёлки последние" - здесь.

Третье место - у импортной праздничной продукции. Новая версия "Гринча" , по предварительным подсчетам, заработала в минувшие выходные 128,3 млн рублей (всего - 470,1).

Рецензия "Кинократии" - здесь.

Далее следует свежая часть популярной российской анимационной франшизы - "Три богатыря и наследница престола" и супергеройский блокбастер "Аквамен".

Наша рецензия на "Аквамена" - здесь.