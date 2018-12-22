"Гринч": как из детского стишка и плохого фильма вышел хороший мультик

1957 год, рассвет американского капитализма. Сознательный детский писатель Доктор Сьюз пишет сказочку о том, что Рождество прекрасно само по себе и превращать его в главный коммерческий праздник года вовсе не обязательно.

В стихотворении зловредный зеленый монстр Гринч задумывает украсть у жителей сказочного городка Рождество, похитив все их подарки, наготовленные блюда и елки. Коварный план обречен на провал - оставшиеся без праздничных материальных благ человечки радуются новому дню, как ни в чем не бывало.

В 2000-м году вышла первая масштабная экранизация сказки. "Гринч - похититель Рождества" был воспринят критиками неоднозначно, а с позиции сегодняшнего зрителя оценивать творение Рона Ховарда еще сложнее. Нельзя назвать фильм плохим - поставлен он талантливо и в полной мере отражает дух своего времени. Предпраздничный американский "купи-продай" изображен с должной иронией, на сеттинг явно повлияли ранние работы экстравагантного голливудского сказочника Тима Бертона. Только большую часть хронометража в кадре можно наблюдать всякую гадость - мусор, гнилые овощи, покрытую пятью тоннами грима кривляющуюся физиономию Джима Керри.

Аниматоры из студии Illumination, обогатившей мировой кинематограф франшизой про миньонов и достойной анимационной комедией "Тайная жизнь домашних животных", подошли к экранизации "Гринча" совсем с другого угла. Капитализм победил, в 2018-м году новогодняя гонка за подарками и мишурой уже мало для кого считается чем-то постыдным. И жители сказочного Ктотогорода предстают не крысоподобными карикатурами, а милым, хоть и простоватым народцем. Их пряничные округлые домики, украшенные тысячами гирлянд, и многочисленные рождественские лавочки создают противоположную ранее вышедшему фильму радостную атмосферу праздника.

В обоих экранизациях нехитрая история украденного Гринчем рождества обрастает новыми персонажами и подробностями. В фильме - это, например, любовный треугольник между Гринчем, мэром Ктотогорода и их бывшей одноклассницей. В анимации нет места низменным человеческим страстям, зато комичные персонажи-животные - как всегда - заходят на "ура".

Разошлись создатели старого и нового "Гринча" и в поиске мотивации для своих героев. Гринча из фильма в школе травили за внешний вид, анимационный же Гринч был полностью лишен какого-либо внимания в детстве. Над голосом и мимикой нового зеленого вредителя работал Бенедикт Камбербэтч, и монстр у него вышел весьма обаятельный.

В современной анимации часто используется такой образ - вредного, но в душе хорошего парня. Бонусов Гринчу добавляют изобретательские таланты и преданная дружба с псом по имени Макс. Собачка с оленьим рогом на голове - неотъемлемый персонаж и оригинальной сказки, и обеих экранизацией.

Что касается изобретательских талантов, с их помощью создатели анимационный сказки потрудились превратить саму сцену похищения Рождества в настоящий аттракцион - достойную кульминацию яркого анимационного проекта, вобравшего в себя лучшие находки первой экранизации и сгладившего ее многочисленные углы.

Так сложилось, что канун 2019 года не принес ни одного оригинального новогоднего кинопроекта, на широких экранах зрителей ждут сплошь ремейки и переосмысленные классические произведения. Что ж, "Гринч" в исполнении студии Illumination однозначно имеет право на вторую жизнь и может порадовать любителей семейного кинематографа накануне праздников.

4.5