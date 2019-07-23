Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн

В Пекине на 91-м году жизни после болезни скончался бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн, занимавший этот пост в течение десяти лет - с 1988-го по 1998 год. Об этом сообщает Focus Online со ссылкой Центральное телевидение Китая.

Уже покинув премьерский пост, Ли Пэн избрался председателем Всекитайского собрания народных представителей, став человеком номер два в государственном аппарате. А в начале карьерного взлета, в 1981 году, он возглавил министерство энергетической промышленности КНР. Кстати, специальность инженера гидроэнергетики будущий премьер изучал в СССР, в Московском энергетическом институте, закончив его с красным дипломом. Впоследствии двое детей Ли Пэна также работали на руководящих постах в энергетической отрасли страны. Один из его сыновей, Ли Сяопэн, сейчас возглавляет китайское министерство транспорта.

Ли Пэн принадлежал к младшему поколению коммунистических лидеров Китая, которые сами не участвовали в революции. Эксперты отмечают его заслуги в росте китайской экономики. Одновременно он сыграл одну из ключевых ролей в подавлении демонстраций на площади Тяньаньмэнь ровно тридцать лет назад, летом 1989 года, отмечается в некрологе агентства "Синьхуа".