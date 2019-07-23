Совет старейшин немецкого бундестага выступил с необычной инициативой: выделить 150 миллионов евро на укрепления "рубежей" исторического здания парламента.

Ожидается, что к 2023 году перед ним появится настоящий ров - "для сдерживания неконтролируемого наплыва туристов". Как передает Spiegel Online, в самом сердце Берлина, на площади Республики, c которой открывается вид на фасад здания рейхстага со знаменитым стеклянным куполом, запланировано строительство траншеи шириной десять и глубиной два с половиной метра.

Как известно, в наши дни бундестаг считается одним из самых посещаемых парламентов мира. На одну только смотровую площадку под куполом поднимаются около восьми тысяч человек в день. По задумке, вокруг западного портала, откуда прошедших тщательный досмотр посетителей как раз и доставляют на крышу парламента, должно появиться еще одно защитное сооружение - "забор безопасности". Вообще же для эффективной логистики предполагается выстроить в парламентском комплексе новый информационно-туристический центр площадью ни много ни мало 6 600 квадратных метров. Проектировщики уверяют, что траншея перед зданием рейхстага получит "не только практическое значение, но также и эстетическое измерение", то есть не испортит панораму и вообще не будет видна издалека. Когда начнутся строительные работы, пока неизвестно.