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Рубрика: В мире

В Египте вынесли 11 пожизненных приговоров за участие в ДАИШ

Египетский суд вынес приговор 11 подсудимым, которые обвиняются во вступлении в ряды ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Им всем назначено пожизненное тюремное заключение.

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Еще двое подсудимых приговорены к 15 годам лишения свободы, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал "Йоум7". По данным прокуратуры, все осужденные в разное время проходили подготовку в лагерях ДАИШ с целью дальнейшего участия в боевых действиях на территориях Сирии и Ирака, а также для осуществления нападений в Египте.

"Интерфакс" уточняет, что у подсудимых было обнаружено оружие. Установлено, что они были задействованы в планировании атак на сотрудников сил безопасности и государственные учреждения.

В мире Африка Египет ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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