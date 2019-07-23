В Египте вынесли 11 пожизненных приговоров за участие в ДАИШ

Египетский суд вынес приговор 11 подсудимым, которые обвиняются во вступлении в ряды ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Им всем назначено пожизненное тюремное заключение.

Еще двое подсудимых приговорены к 15 годам лишения свободы, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал "Йоум7". По данным прокуратуры, все осужденные в разное время проходили подготовку в лагерях ДАИШ с целью дальнейшего участия в боевых действиях на территориях Сирии и Ирака, а также для осуществления нападений в Египте.

"Интерфакс" уточняет, что у подсудимых было обнаружено оружие. Установлено, что они были задействованы в планировании атак на сотрудников сил безопасности и государственные учреждения.