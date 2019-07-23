В Германии полностью откажутся от спальных вагонов

Немецкие железные дороги (DB) откажутся в будущем от спальных вагонов. Компания планирует перевозить пассажиров при помощи региональных и скоростных поездов (ICE) с сидячими местами, пишет газета Berliner Morgenpost.

Несмотря на дискуссию в бундестаге и последующие затем общественные слушания о более комфортном и экологическом путешествия в ночное время, руководство железных дорог настаивает на решении от 2016 года о полном отказе от спальных вагонов. Специалисты объясняют это целесообразностью и мерами экономии. "Поскольку наши средства ограничены, мы предпочитаем вкладывать деньги в новые междугородние поезда в дневном режиме, которыми пользуется основная масса клиентов. Больше предложения о предоставлении классических спальных вагонов не планируется", - говорится в сообщении пресс-службе ведомства.

В соседних странах, например в Швейцарии и Австрии, наблюдается другая тенденция. Там не собираются отказываться от спальных вагонов и считают их финансово рентабельными. Так, швейцарцы, закрывшие этот сервис в 2009 году, вновь собираются к нему вернуться. Австрийцы даже выиграли от решения немецких коллег. С 2016 года половина спальных маршрутов Германии вошла в состав международных железнодорожных линий Австрии, вложивших 40 миллионов евро в расширение сети. Австрийские железные дороги (ÖBB) предлагают на немецких направлениях спальные вагоны в скорых поездах Nightjets. Причем, по всей вероятности, этот проект развивается успешно. К 2021 году планируется приобрести дополнительно тринадцать новых составов со спальными вагонами.

Между тем спальные вагоны доступны в стандартном и "делюкс" варианте от 1 до 3 человек. В двух- и трехместных купе можно выбрать женское или мужское размещение. Постели уже застелены, имеется также гигиенический набор с шлепанцами и полотенцем. Есть также регулятор температуры и розетка. Купе имеет собственный туалет, раковину и душ. В стоимость билета входит завтрак с подогретыми закусками. В купе на троих пассажир заплатит от 75 до 95 евро, на двоих- 95-115 и на одного 145-165 евро.