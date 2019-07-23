В Госдуме предлагают создать систему интернет-трансляций телеканалов

Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и его первый заместитель Сергей Боярский.

- Основной задачей внесенного пакета является создание единой технологической платформы для доставки телевизионного сигнала с использованием новейших сетевых технологий, - пояснил журналистам Левин.

Нововведения позволят существенно улучшить качество телевизионных трансляций. Кроме того, централизованное управление содержанием рекламных пауз позволит оградить граждан от противоправной рекламы и незаконных эфирных врезок, заявил глава комитета.

Также внесен сопутствующий законопроект, в котором речь идет о защите телетрансляций обязательных общедоступных телеканалов Роскомнадзором. Согласно документу, Московский городской суд станет судом первой инстанции по делам об ограничении доступа к сайтам, которые с нарушениями распространяют в интернете общероссийские телеканалы.