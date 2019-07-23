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23.07.2019 18:23
Рубрика: Власть

Память о гражданской войне

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(7918)
17 июля в Государственной Думе произошло важное событие в истории российского парламента и всего нашего государства. По инициативе фракции ЛДПР председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин предложил всем депутатам в день безвинного и бессудного расстрела Николая II, его семьи и сопровождавших их лиц почтить минутой молчания память бывшего российского императора и императрицы, их детей и погибших вместе с ними людей, а также всех жертв гражданского противостояния 1917 - 1922 годов.

Напомню, что в ходе гражданской войны начала XX века в России погибли около 10,5 млн человек, то есть примерно 6% населения нашей страны. 2,5 млн граждан были убиты на поле боя или скончались от ран. Еще около 2 млн погибли в результате террора, которым занимались и красные, и белые, и зеленые. Примерно 6 млн человек умерли от голода и эпидемий.

Гражданская война гремела на просторах России сто лет назад, но в сердцах многих людей она не прекратилась до сих пор. Одни являются горячими сторонниками красных, другие симпатизируют белому движению. И порой эти люди ожесточенно спорят друг с другом о том, чья позиция правильная.
Однако предложение о проведении минуты молчания в память обо всех наших соотечественниках, погибших в результате гражданской войны 1917 - 1922 годов, поддержали представители всех парламентских фракций независимо от своих идеологических взглядов.

Фото: iStock
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Это важный шаг на пути консолидации российского народа и всеобщего примирения. Его можно сопоставить с пактом Монклоа в Испании, когда представители противоборствовавших во время гражданской войны сторон пришли к общенациональному консенсусу для совместной реализации задач по развитию своей страны.

Отмечу, что доля погибших во время гражданской войны в Испании в 1936 - 1939 годах была примерно такой же, как и в России, - 5% довоенного населения, то есть 450 тысяч человек, из них примерно 320 тысяч - это сторонники республики и 130 тысяч - националисты. Однако около 40 лет спустя в октябре 1977 года основные политические силы страны, прежде всего последователи диктатора Франко с одной стороны и коммунисты с другой стороны, подписали пакт, который обозначил их единую позицию по важнейшим вопросам. В частности, был закреплен взаимный отказ от мести и преследования в отношении своих бывших политических противников во имя высших интересов Испании.

Точно так же и все политические силы, представленные в парламенте России, продемонстрировали свое единство в том, что, какие бы острые политические дискуссии и споры ни велись, они должны быть мирными и разрешаться демократическим путем. Это показывает готовность российского парламента идти по пути строительства правового государства, в котором не должно быть места бессудным расправам, политическим убийствам и другим подобным явлениям. Такие расправы, по мнению всех депутатов Госдумы VII созыва, должны остаться в прошлом и никогда не переходить в будущее. Многие депутаты высказались за то, чтобы каждый год в день расстрела царской семьи, 17 июля, чтить память всех, кто безвинно погиб в результате гражданской войны в России, отдавать дань уважения миллионам наших соотечественников, которые, лишившись жизни, не смогли принять участие в созидании нашей страны.

Власть Позиция Законодательная власть Госдума Колонка Андрея Исаева
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