В Госдуме предложили продавать алкоголь с 21 года

В России могут ввести правило о продаже алкоголя с 21 года. Устанавливать такой порог будут регионы. Законопроект внесен в Госдуму.

Предполагается внести изменения в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

"Органы государственной власти субъектов РФ вправе устанавливать ограничения розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, не достигшим 21 года", - говорится в тексте документа.

Сейчас регионы могут устанавливать дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя, в частности по времени, условиям и местам продажи. В соответствии с законопроектом они смогут также повышать возраст продажи алкоголя.

По мнению автора законодательной инициативы депутата Шамсаила Саралиева, такая мера поможет усилить защиту здоровья человека и сохранить духовные ценности общества.

В пояснительной записке указывается, что 18-летний подросток не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя. В то же время исследования подтверждают, что "алкоголь оказывает пагубное воздействие на различные структурные элементы мозга молодых людей в этом возрасте, так как в среднем внутреннее строение мозга заканчивает формироваться примерно к 21 году".

При этом отмечается, что в России смертность в подростковом и молодом возрасте очень высока на мировом фоне. Поэтому повышение минимального возраста продажи алкоголя является перспективной мерой в сфере охраны здоровья.

Ранее сообщалось, что законопроект о повышении возраста для продажи алкоголя разработал Минздрав. Но речь шла об алкоголе крепостью более 16,5%, то есть крепкого. В июле глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявлял, что допускает возможность повышения возраста для покупки любого алкоголя до 21 года.