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23.07.2019 12:24
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен законопроект о пользовании электронной почтой

Сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой в России смогут только идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Reuters
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"Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи", - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, эта мера будет содействовать снижению числа ложных террористических сообщений, часто распространяемых по электронной почте анонимно.

Кроме того, документ обязывает организаторов сервисов электронной почты ограничивать передачу сообщений с запрещенной в РФ информацией. При этом отмечается, что ограничение вводится в течение 24 часов с момента получения соответствующего распоряжения от органов власти.

По словам сенаторов, только в этом году рассылка заведомо ложных сообщений о предстоящих террористических актах на электронные адреса органов государственной власти и объектов транспортной инфраструктуры приобрела массовый характер, что приводило к нарушениям работы организаций, сбоям функционирования транспорта, а это в свою очередь повлекло и экономический ущерб.

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