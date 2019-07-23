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23.07.2019 09:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае выросло число пострадавших при пожаре в детском лагере

Текст: Дина Непомнящая

Во время пожара в палаточном лагере на территории туркомплекса "Холдоми" погибла одна девочка, и пострадали девять человек - четверо детей и пятеро взрослых. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах региона.

Собеседник агентства рассказал, что взрослым помощь оказали амбулаторно, а детей госпитализировали в Центральную районную больницу в поселке Солнечный.

Специалисты установят причины пожара в лагере в Хабаровском крае

В свою очередь губернатор края Сергей Фургал заявил журналистам, что трое из детей находятся в коме, а состояние четвертого ребенка пока серьезных опасений не вызывает.

- Он поступил детскую больницу Комсомольска-на-Амуре с отравлением угарным газом. Там состояние среднее, близкое к удовлетворительному. Но тоже оказывается вся необходимая помощь, - отметил глава региона.

Министр здравоохранения края Александр Витько добавил, что дети, которые находятся в коме нетранспортабельные, поэтому их нельзя доставить для дальнейшего лечения в краевой центр. На место из Хабаровска прибыла бригада детских реаниматологов.

- Осмотрели пациентов, провели консилиум с врачами из детской краевой и второй краевой больницы Хабаровска, провели консилиум в режиме видеоконференции с врачами из ожогового центра из Нижнего Новгорода, - рассказал Витько.

Семьям пострадавших детей власти Комсомольска-на-Амуре пообещали выплатить по 50 тысяч рублей из резервного фонда администрации, а родственникам погибшей девочки - 200 тысяч рублей. Также готовится распоряжение губернатора о выделении семье погибшей миллиона рублей из краевого резервного фонда.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
Лагерь в Хабаровском крае, где произошел пожар, работал с нарушениями

Напомним, пожар в лагере произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. В палаточном городке находились 189 детей.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Краевая прокуратура начала проверку. С 24 по 26 июля во всех загородных лагерях Комсомольска-на-Амуре проверят соблюдение правил пожарной безопасности.

В крае работает "горячая линия" экстренной психологической помощи родителям и детям, находившимся в лагере.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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