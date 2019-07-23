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23.07.2019 18:32
Рубрика: Экономика

Оценка по проведению

Чаще всего чиновники нарушают закон в лесном хозяйстве, строительстве и медицине
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(7918)
Медицина, пассажирские перевозки, строительство, лесное хозяйство - вот где в основном региональные чиновники грубо нарушают антимонопольное законодательство. В этот перечень скоро может войти и мусорная отрасль.

В этих сферах на уровне регионов и муниципалитетов чаще всего создаются необоснованные преференции в пользу одних компаний в ущерб другим, по-хитрому проводятся торги с заранее известным результатом.

Об этом рассказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов на пресс-конференции в медиацентре "Российской газеты".

Фото: РИА Новости / Павел Львов
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Показательными он назвал дело о сговоре министерства здравоохранения Самарской области с поставщиками при заключении контрактов по техобслуживанию и ремонту дорогого медицинского оборудования, а также дело по многочисленным нарушениям в организации торгов на право аренды лесных участков в Костромской области (перенос сроков принятия заявок и проведения самих торгов без широкого информирования потенциальных участников, необоснованные отмены аукционов, снятие отдельных участников, неправильное описание предмета торгов и т.д.). Эти нарушения, как доказало Управление ФАС по Костромской области и подтвердили суды, допустил местный департамент лесного хозяйства. "Такая ситуация повторяется во всех без исключениях субъектах Российской Федерации, которые обладают лесными запасами и занимаются распределением их на конкурсной основе", - сказал Андрей Цыганов.

Органы власти и должностные лица часто оспаривают в судебном порядке предписания и решения ФАС.

Махинации с торгами на право аренды лесных участков повторяются во всех регионах, которые распределяют на конкурсах лесные запасы

Хотя, по словам Цыганова, более чем в 80 процентах случаях суды поддерживают позицию антимонопольной службы, исправление ситуации из-за судебных разбирательств затягивается надолго, иногда на два-три года. В результате попавший в неконкурентные условия бизнес несет потери, уходит с рынков. Так, по упомянутому делу с минздравом Самарской области процессы длились несколько лет.

Замглавы ФАС оценил влияние на цены повышения НДС на пальмовое масло

Россия - одна из немногих стран мира, где законы о конкуренции распространяются не только на участников рынка, но и на органы власти, поскольку государство исторически играет огромную роль в экономике. Самые показательные проконкурентные и антиконкурентные опыты региональных властей ФАС собрала в "Белую" и "Черную" книги, которые опубликует 1 августа. В "Белую" книгу войдет опыт Пермского края и Севастополя. Смысл этих книг - показать, с одной стороны, пример лучших практик, с другой - предупредить региональные администрации, что у ФАС есть достаточно знаний и опыта для того, чтобы такие случаи выявлять и пресекать. Это часть системы предупреждений и предостережений, с которой Цыганов связывает последовательное снижение количества нарушений антимонопольного законодательства органами власти: если в 2014 году их зафиксировано 4,5 тысячи, то в 2018 году - только 3,2 тысячи.

Часто чиновники оспаривают санкции ФАС, и хотя суды в 80 процентах случаев поддерживают службу, устранение нарушений затягивается на годы

ФАС намерена пристально следить за соблюдением антимонопольного законодательства при соблюдении нацпроектов, прежде всего это касается закупочных процедур: ссылки органов власти на срочность и национальные приоритеты не помогут оправдать нарушения, предупредил Цыганов.

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