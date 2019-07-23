Характеристики этого аппарата, заявленные его разработчиками из Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит", впечатляют: 1200 миль непрерывная подводная дальность плавания, предельная глубина погружения - 300 метров, автономность - до 30 суток, экипаж - 18-20 человек, плюс группа из 16 боевых пловцов.

Но это при условии, что подлодкой движет ВНЭУ - воздухонезависимая (по-другому - анаэробная) энергетическая установка, в основе которой инновационный газотурбинный двигатель замкнутого цикла. То есть такой, что может работать без прямой подпитки воздухом из атмосферы, как того требуют дизельные агрегаты, давно используемые в подводном кораблестроении.

Ядерный реактор - это тоже воздухонезависимая энергоустановка, которая пришла на флот более полувека назад. И не просто пришла, а совершила "революцию под водой", как тогда говорили. Хотя добиться, чтобы "атомный котел" работал в абсолютно замкнутом пространстве, и при этом работал надежно, не создавая угрозы для экипажа подводной лодки, удалось далеко не сразу. Но удалось.

Однако и теперь ядерно-энергетическая установка, даже в ее модульном варианте для подводной лодки или ледокола, остается довольно громоздкой, дорогой и сложной в эксплуатации. И годится не для всякого подводного аппарата, в том числе по критерию "стоимость-эффективность".

А в случае с подводной лодкой прибрежного действия П-705Б, разработанной умельцами "Малахита" в продолжение их же серии малых подводных лодок типа "Пиранья", этот критерий определяющий. Потому конструкторы и задались целью оснастить ее единой энергоустановкой подводного и надводного хода, что значительно, в 5-6 раз, повышает дальность непрерывного подводного плавания в сравнении с проектами "Пиранья-Т" и "Пиранья-Т.1"

Первые сообщения о том, что в конструкторском бюро "Малахит" проведены испытания воздухонезависимой энергетической установки для перспективной неатомной подлодки, появились в отчете этого бюро за 2018 год. На форуме "Армия-2019" были приоткрыты некоторые характеристики самой подлодки и создающейся для нее анаэробной установки. А на Международном военно-морском салоне в Петербурге уже открыто представили макет корабля с такой инновационной ВНЭУ.

Для ВМФ нужны неатомные подлодки, которые бы сочетали в себе преимущества АПЛ с меньшими габаритами и меньшей акустической заметностью

Внешние параметры предлагаемого к постройке корабля довольно скромные: длина - 65,5 м, ширина - 7, осадка - 5,2, корпус из стали. Но при этом общая дальность плавания - 4300 миль. По словам официальных представителей "Малахита", такие подводные лодки предназначены, главным образом, для выполнения специальных задач в прибрежной зоне. Могут использоваться как ударная сила или, например, для транспортировки, скрытной высадки и приема боевых пловцов. Они же - надежная охрана и защита морских границ путем скрытого патрулирования, постановки минных заграждений. Весьма эффективны при ведении радиотехнической разведки в назначенных районах.

Представители минобороны не скрывают, что давно хотели бы иметь в составе нашего флота новые типы неатомных подлодок, которые бы сочетали в себе преимущества атомных субмарин с меньшими габаритами и меньшей акустической заметностью. Сообщалось, что над проектом такой субмарины с воздухонезависимой энергоустановкой не первый год работают в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин".

Новым подтверждением тому стал опубликованный недавно годовой отчет Объединенной судостроительной корпорации, куда входят и "Рубин", и "Малахит". В нем, среди прочего, упоминается проект под названием "Перспектива "Н" со сроком реализации до 2025 года, в котором участвует "Рубин". Из лаконичной справки о том, что сделано в 2018 году, узнаем: "Выполнялись работы по созданию корабельного образца воздухонезависимой энергетической установки и специального плавучего стенда для проведения испытаний воздухонезависимой энергетической установки совместно с литий-ионной аккумуляторной батареей".

Там же, в отчете, есть и такой пассаж: "Разработаны концепты (облики) инновационных кораблей будущего: авианосец, эсминец, фрегат, неатомные подводные лодки с воздухонезависимой энергетической установкой, атомные подводные лодки 5-го поколения". АПЛ нового поколения разработчики видят в двух вариантах: стратегические и многоцелевые. А по типу энергоустановки - атомные и с ВНЭУ.

По сведениям из открытых источников, российский подход к созданию воздухонезависимых энергоустановок принципиально отличается от зарубежных аналогов методом получения водорода. Его выработка в требуемом количестве обеспечивается прямо на борту подлодки методом реформинга дизельного топлива. Благодаря этому запасы водорода высокой чистоты не придется возить с собой на борту.

В руководстве ВМФ России заявляли, что ожидают получить готовую анаэробную установку от "Рубина" в 2021-2022 годах. Теперь, комментируя премьеру "Малахита" на морском салоне в Петербурге, недавно назначенный главкомом адмирал Николай Евменов заявил, что решение о выборе проекта воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок может быть принято после сравнительных испытаний того, что предлагают "Рубин" и "Малахит".

"Заявленные параметры хороши у каждого конструкторского бюро, - дал понять адмирал Евменов. - Поэтому будем выбирать. И чем больше будет предложений, тем лучше". Глава ОСК Алексей Рахманов главкома поддержал, сказав, что здоровую конкуренцию между конструкторскими бюро никто не отменял: "Пусть показывают, на что способны... Следующим этапом будет проведение сравнительных испытаний".