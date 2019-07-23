В Росрыболовстве разъяснили правила любительской рыбалки

Начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков ответил на вопросы рыбаков о сетях, нормах вылова и браконьерах. Задать ему вопрос можно было в ходе "горячей линии", которая прошла в редакции "Российской газеты".

Вопрос из Якутии. В регионе водится вкусная рыба тугун. Ловить ее можно только бреднем. Суточная норма вылова - 40 штук. Но в бредень набивается больше ведра. Что делать? Рыба нежная, если ее отпускать, все равно не выживет.

Виталий Молоков: Подобные вопросы часто возникают у рыбаков-любителей. Сейчас собственные правила рыболовства есть в каждом рыбохозяйственном бассейне - в Восточном, Северном, Байкальском, Енисейском. В том числе действуют и Ленские правила рыболовства.

Чем руководствовались, когда формировали эти нормы? Во-первых, мнением рыбохозяйственной науки. Есть максимально допустимая нагрузка на водоем по тому или иному водному биоресурсу. Во-вторых, учитывали мнение общественных организаций. Они в обязательном порядке участвовали при формировании норм вылова для рыбаков-любителей.

Если рыбы поймалось больше нормы, необходимо применить принцип "поймал - отпустил". Иначе будет необратимое привлечение к ответственности. Рыбаки-любители часто бывают хитрые. Сразу появится какое-нибудь иное орудие лова, в которое будет попадаться не сорок штук, а сто штук, которых тоже выпустить нельзя.

Бывают, конечно, случаи, когда немного отступают от норм. Допустим, норма вылова щуки - 10 килограммов на человека в сутки. А поймал рыбак щуку в 13 килограммов. Конечно, ни голову, ни хвост ей не отрубишь, в воду обратно не выпустишь. К таким ситуациям инспекторы и рыбоохрана относятся адекватно.

Вопрос из Приморья. Почему по крабу будут введены ограничения - три дня в неделю? Мы же добываем краба с помощью удочек.

Виталий Молоков: По нашим наблюдениям, объем краба, которого добывают на удочку, может превысить объем промышленного рыболовства того же краба. Неконтролируемый лов удильными орудиями ограничен по определенным дням, поскольку, по мнению науки, могла подорваться популяция.

Для спортивных мероприятий тоже действуют нормы вылова?

Виталий Молоков: В законе наконец-то появилась норма, которая предусматривает порядок проведения спортивных мероприятий. Проходят они очень весело, позитивно, привлекают детей. В таких мероприятиях суточная норма не учитывается. То есть человек может поймать и больше.

Рыбаки-любители бывают хитрые, изобретают свои орудия лова, потому инспекторы следят за соблюдением нормы вылова. Фото: РИА Новости

И будет действовать только уведомительный порядок органов рыбоохраны о проводимых мероприятиях. Инспекция рыбоохраны с учетом уведомления будет знать, где проходит рыбалка, заранее направит письмо, разъяснит, какие могут быть ограничения, чтобы предприниматели либо организаторы не нарвались на штраф.

Вот что спрашивают рыбаки-любители из Мурманска и Кирова. Все реки и озера сейчас заставлены китайскими капроновыми сетями. Это настоящее бедствие, сети бросают, рыба в них путается и гибнет. И это по всей России. Почему нельзя запретить продажу этих сетей?

Виталий Молоков: Систематические обращения по сетям поступают и в электронном виде, и письменно. Начнем с того, что использование любых сетей запрещено практически на всей территории России. Разрешено только для некоторых категорий рыбаков - в Сибири, на Дальнем Востоке применение разрешено, но в строго регламентированном порядке.

Запрещен ввоз синтетических рыболовных сетей на территорию Российской Федерации, он подпадает под статью Уголовного кодекса как контрабанда. С 2012 года органами прокуратуры, природоохранными прокурорами проводятся рейдовые мероприятия по рынкам. Но это, к сожалению, не весь объем. Есть продажа через интернет и иные способы.

Какие еще орудия лова запрещены кроме сетей?

Виталий Молоков: Самое опасное - электро­удочки. Они наносят существенный ущерб, так как ток убивает практически все до дна водоема, вплоть до микроорганизмов.

Также запрещена развитая на крупных водоемах рыбалка "на фару". В темное время суток с корабля на воду опускают луч прожектора, и на этот свет активно подходит рыба, потому что видит корм. Это небольшой перечень запрещенных орудий лова. В правилах рыболовства для каждого бассейна этот перечень либо расширяется, либо сужается.

На Сахалине начался лов симы, очень вкусной, деликатесной рыбы. Для любительского рыболовства выделено четыре участка на весь остров. При этом объявлений о продаже этой рыбы море - на рынках, в социальных группах, у гаражей. Для кого пишутся законы, если они создают неудобства законопослушным рыбакам? А браконьерства не искореняют.

Виталий Молоков: Перекрыть на сто процентов все каналы, к сожалению, невозможно. На Дальнем Востоке мы сейчас усиливаем рыбоохранные мероприятия во время путины.

На три месяца из Москвы, с Байкала, из центра страны, Тюмени, Новосибирска прибыли около семидесяти человек. Помимо действующих уже там 500 человек. Но при этом, скажем, река Амур - протяженностью более 600 километров. Конечно, через каждый километр инспекторов мы не поставим. Какие-то окошки есть, которые позволяют осуществлять браконьерство.

Относительно торговли. Мы можем только мониторить места торговли. Эта сфера относится к полномочиям органов МВД, Роспот­ребнадзора, Россельхознадзора. Если вы являетесь добропорядочным гражданином, можно обратиться в тот орган, который надзирает за рынками, или в региональную прокуратуру.