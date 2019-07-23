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23.07.2019 19:23
Рубрика: Экономика

Идет на таран

Пассажирам поездов угрожают автомобили
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(7918)
За первую половину этого года на железнодорожных переездах в стране произошло 125 столкновений с автотранспортом, рассказали "РГ" в Ространснадзоре. В происшествиях пострадало 62 человека, в том числе 15 погибли.

"Возрастает тяжесть последствий и частота столкновений большегрузного автотранспорта с пассажирскими поездами на железнодорожных переездах", - отмечают в ведомстве и приводят примеры последних происшествий. На перегоне Шенджий - Энем Северо - Кавказской железной дороги 1 июня столкнулись пассажирский поезд Адлер - Нижневартовск и грузовой автомобиль. Топливо в баке автомобиля загорелось, затем вспыхнули локомотив и пассажирский вагон. Пострадали пассажиры и бригада. Спустя месяц на том же перегоне 3 июля поезд столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого скончался на месте. Были и другие громкие ДТП на железнодорожных переездах. Все они произошли по вине водителей автомобилей, отмечают в Ространснадзоре.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Коми / ТАСС
В Республике Коми сошли с путей 23 вагона грузового состава

В прошлом году на железнодорожных переездах России произошло 259 столкновений поездов с автомобилями. Травмы получили 175 человек, 58 человек скончались.

"Скорости возрастают, растет интенсивность движения, поэтому железнодорожные переезды закрываются задолго до подхода поезда. В итоге скапливаются очереди, нетерпеливые водители стараются проскочить перед поездом", - поясняет "РГ" первый замдиректора Института пути, строительства и сооружений Российского университета транспорта Андрей Сидраков.

Аварии случаются и на неохраняемых, нерегулируемых переездах по разным причинам. Так что стоит обратить внимание на переоборудование переездов. Но самый лучший путь - делать пересечение дорог на разных уровнях, советует эксперт. Затраты большие, но они того стоят. В результате исчезают пробки и количество аварий сводится к нулю.

Экономика Транспорт Железные дороги Правительство Минтранс Ространснадзор
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