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23.07.2019 06:05
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В США придумали самый короткий IQ-тест

Текст: Алексей Иванов

Оказывается, для оценки интеллектуальных способностей достаточно пройти тест, состоящий всего из трех вопросов. Каждый из них - несложная математическая задачка, но фокус в том, что сама их формулировка заставляет большую часть людей давать неправильные ответы.

Фото: depositphotos.com
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"Тест на когнитивную рефлексию" (Cognitive Reflection Test, CRT) был придуман еще в 2005 году профессором Массачусетского технологического института Шейном Фредериком. Недавно о его научной работе вновь заговорили в интернете, что и подстегнуло интерес к этой теме, пишет британское издание Mirror.

В рамках своего исследования профессор Фредерик предложил пройти тест более чем трем тысячам человек, получившим самые разные специальности, в том числе студентам таких престижных вузов, как Йельский университет и Гарвард. Любопытно, что правильно ответить на все три вопроса смогли только 17 процентов испытуемых. Итак, вот эти вопросы:

1. Бита и мяч вместе стоят 1,10 доллара. При этом бита дороже мяча на доллар. Сколько стоит мяч?

2. Для изготовления пяти изделий пяти машинам требуется пять минут. Сколько времени потребуется 100 машинам для создания 100 изделий?

3. В озере есть участок с лилиями, каждый день он увеличивается вдвое. Если известно, что для полного покрытия озера лилиями потребуется 48 дней, то сколько времени должно пройти, чтобы лилии заняли половину водоема?

Машинально многие люди дают следующие ответы: 10 центов, 100 минут и 24 дня, эти "очевидные" версии приходят на ум первыми, однако если задуматься хоть на пару секунд, становится ясно, что они не верны. А правильные ответы следующие:

1. 5 центов

2. 5 минут

3. 47 дней

Общество Наука
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