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23.07.2019 23:33
Рубрика: Спорт

Ринг смерти

В США скончался боксер Максим Дадашев
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 160(7918)
В госпитале штата Мэриленд (США) во вторник на 29-м году жизни скончался российский боксер Максим Дадашев.

В минувший уик-энд Дадашев сражался в поединке за право стать претендентом на звание чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии IBF. Соперником россиянина в городе Оксон-Хилл был пуэрториканец Субриэль Матиас. В 11-м раунде (из 12 запланированных) секунданты россиянина после серии пропущенных им ударов попросили рефери остановить бой и признать поражение. Оказалось, сделано это было слишком поздно...

Трагически погиб чемпион ОИ-1984 американский боксер Уитакер

После ухода с ринга Дадашев почувствовал себя плохо - сначала рвота, затем потеря сознания. Врачи диагностировали отек мозга, провели операцию по трепанации черепа, введя Максима в медикаментозную кому, из которой он, увы, уже не вышел.

Спорт Бокс Общество Утраты
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