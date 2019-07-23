В США скончался боксер Максим Дадашев

В госпитале штата Мэриленд (США) во вторник на 29-м году жизни скончался российский боксер Максим Дадашев.

В минувший уик-энд Дадашев сражался в поединке за право стать претендентом на звание чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии IBF. Соперником россиянина в городе Оксон-Хилл был пуэрториканец Субриэль Матиас. В 11-м раунде (из 12 запланированных) секунданты россиянина после серии пропущенных им ударов попросили рефери остановить бой и признать поражение. Оказалось, сделано это было слишком поздно...

После ухода с ринга Дадашев почувствовал себя плохо - сначала рвота, затем потеря сознания. Врачи диагностировали отек мозга, провели операцию по трепанации черепа, введя Максима в медикаментозную кому, из которой он, увы, уже не вышел.