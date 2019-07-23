В Токио представили роботов-талисманов Олимпиады-2020

В Токио прошла презентация талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года, которых назвали Мирайтова и Сомейти, сообщает techcrunch.com.

За год до старта Олимпиады в Японии были представлены роботы, которые наверняка станут любимцами у всех, кто посетит соревнования. Имена талисманам выбрали по результатам голосования среди школьников.

Талисманы станут полноправными участниками праздника спорта: они будут приветствовать болельщиков на всех главных мероприятиях, встречать гостей и даже делать фотографии, а при приближении людей роботы будут реагировать на них.

Ожидается, что на Играх будут работать и другие роботы, призванные упростить жизнь простым болельщикам. В частности, они помогут найти места на стадионах, принесут сувениры и еду с напитками. Специальные роботы также окажут всю необходимую помощь людям с ограниченными возможностями.