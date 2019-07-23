Валентина Матвиенко призвала минсельхоз снизить цены на "дары моря"

Во вторник глава минсельхоза Дмитрий Патрушев на "правительственном часе" в верхней палате парламента рассказал о развитии рыбохозяйственного комплекса. По его словам, в прошлом году отрасль продемонстрировала рост по всем показателям. "Вылов водных биоресурсов увеличился и превысил 5 млн тонн. Это рекорд за последние 26 лет", - заявил он. Срок действия отраслевой госпрограммы продлен до 2024 года, следовательно, государство продолжит оказывать поддержку предприятиям рыбной отрасли. Минсельхоз и Росрыболовство приняли решение распространить льготные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию рыбоводной инфраструктуры. Это позволит повысить вылов рыбы и увеличить ее потребление в России.
Однако при всех успехах доступной отечественной рыбы на прилавках не хватает, отметила Валентина Матвиенко. "Рыбу не довозят до центральных регионов, потому что у нас не хватает рефрижераторов в стране, потому что у нас железная дорога, точнее - частные компании от железной дроги - на время путины и активного периода так завышают тарифы, что цена на рыбу становится золотой", - сказала она. "Вот за это кто-нибудь отвечает в стране или это так и будет стихийно? Много делается, но люди должны ощущать результаты государственной поддержки в виде ассортимента на полках и снижения цены", - считает глава Совфеда. Замминистра сельского хозяйства - глава Росрыболовства Илья Шестаков пояснил, что действительно есть проблемы с холодильными мощностями и специализированными поездами. Кроме того, рыбакам выгоднее продавать улов за рубеж. Ведомство подготовило поправки в Налоговый кодекс, которые будут давать преференции тем предприятиям, которые поставляют продукцию на внутренний рынок.
Валентина Матвиенко уверена, что решать проблему высоких цен на рыбу надо не командными методами, а путем анализа затрат по всей цепочке производства. Комитету по экономической политике поручено провести осенью отдельное расширенное заседание, посвященное ценам на рыбном рынке, а результаты доложить палате на пленарном заседании.