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23.07.2019 18:05
Рубрика: Экономика

Рыбный день

Валентина Матвиенко призвала минсельхоз снизить цены на "дары моря"
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(7918)
Цены на рыбу в богатой этими природными ресурсами стране должны быть доступны гражданам вне зависимости от конъюнктуры на внешнем рынке, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенаторы возьмут этот вопрос под контроль.

Во вторник глава минсельхоза Дмитрий Патрушев на "правительственном часе" в верхней палате парламента рассказал о развитии рыбохозяйственного комплекса. По его словам, в прошлом году отрасль продемонстрировала рост по всем показателям. "Вылов водных биоресурсов увеличился и превысил 5 млн тонн. Это рекорд за последние 26 лет", - заявил он. Срок действия отраслевой госпрограммы продлен до 2024 года, следовательно, государство продолжит оказывать поддержку предприятиям рыбной отрасли. Минсельхоз и Росрыболовство приняли решение распространить льготные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию рыбоводной инфраструктуры. Это позволит повысить вылов рыбы и увеличить ее потребление в России.

Решать проблему высоких цен на рыбу надо не командными методами, а путем анализа затрат по всей цепочке производства
Фото: iStock
К 2020 году рыбалка на водоемах общего пользования будет бесплатной

Однако при всех успехах доступной отечественной рыбы на прилавках не хватает, отметила Валентина Матвиенко. "Рыбу не довозят до центральных регионов, потому что у нас не хватает рефрижераторов в стране, потому что у нас железная дорога, точнее - частные компании от железной дроги - на время путины и активного периода так завышают тарифы, что цена на рыбу становится золотой", - сказала она. "Вот за это кто-нибудь отвечает в стране или это так и будет стихийно? Много делается, но люди должны ощущать результаты государственной поддержки в виде ассортимента на полках и снижения цены", - считает глава Совфеда. Замминистра сельского хозяйства - глава Росрыболовства Илья Шестаков пояснил, что действительно есть проблемы с холодильными мощностями и специализированными поездами. Кроме того, рыбакам выгоднее продавать улов за рубеж. Ведомство подготовило поправки в Налоговый кодекс, которые будут давать преференции тем предприятиям, которые поставляют продукцию на внутренний рынок.

Валентина Матвиенко уверена, что решать проблему высоких цен на рыбу надо не командными методами, а путем анализа затрат по всей цепочке производства. Комитету по экономической политике поручено провести осенью отдельное расширенное заседание, посвященное ценам на рыбном рынке, а результаты доложить палате на пленарном заседании.

Экономика Отрасли Ресурсы Законодательная власть Совет Федерации Правительство Минсельхоз
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