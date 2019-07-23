Верховная рада Украины обновилась на две трети

На момент подписания номера Центризбирком Украины еще продолжал подсчитывать итоговые протоколы на внеочередных парламентских выборах, но и уже существующих результатов достаточно, чтобы сделать некоторые выводы о настоящем и будущем украинского государства.

Итак, в Верховную раду (ВР) девятого созыва пройдут пять партий, две из которых еще два месяца назад существовали только в виде названий. Более того, эти партии, вероятнее всего, создадут правящую коалицию: речь о "Слуге народа" (СН) Владимира Зеленского и "Голосе" Святослава Вакарчука - к такому союзу певца и артиста эстрады недвусмысленно подталкивает временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор. Так, СН по партийным спискам получила 43 процента голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) во главе с Юрием Бойко - 13 процентов, партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" заручилась поддержкой чуть более 8 процентов проголосовавших украинцев, и на десятые доли процента отстает от этого давнего противника экс-президент Порошенко со своей "Европейской солидарностью" (ЕС). Наконец, партия "Голос" едва преодолела пятипроцентный проходной барьер.

Одно из главных отличий нынешних выборов - аномальная, самая низкая в истории украинского парламентаризма явка - немногим менее 50 процентов (минимальной явки на Украине нет. - Прим. "РГ"). Иными словами, половина избирателей по разным причинам проигнорировали голосование, преподносившееся местными политиками как судьбоносное. У апатии украинского электората есть объективные причины: время дач и отпусков, а также уборочная страда на ягодных плантациях Польши, где работают миллионы украинцев. Не случайно нетрадиционно низкая явка была зафиксирована именно в западных областях. Но, несмотря на это, можно констатировать как усталость значительной части граждан Украины от местной политики, так и отсутствие политических сил, удовлетворяющих их запросам и чаяниям, на которые, очевидно, есть спрос. С другой стороны, неявка половины избирателей на участки будет висеть дамокловым мечом над абсолютным победителем гонки Владимиром Зеленским - сомнения в легитимности его большинства уже осенью наверняка будут озвучиваться оппозицией.

Вторая уникальная особенность нынешних выборов в том, что по их итогам впервые в истории украинского парламентаризма может быть сформировано абсолютное однопартийное большинство: уже сейчас СН по партийным спискам и мажоритарным округам получает около 240 депутатских мандатов - больше, чем минимум в 226 голосов, необходимый для принятия решений. Причем половину этого количества Зеленский и компания получили именно по мажоритарным округам. Напомним, что 225 депутатов ВР избираются по партийным спискам, и еще 199 - по округам. При этом депутатский корпус насчитывает уже не 450 голов, как до государственного переворота, а 424 - убыль в 26 мандатов объясняется присоединением Крыма к России и появлением народных республик Донбасса.

И в победе СН на местах, пожалуй, главная и самая символичная неожиданность. Большинство социологов и заинтересованных наблюдателей предсказывали, что выдвиженцы СН победят в 20-40 округах, которых не хватит для формирования единоличного большинства, и Зеленскому придется договариваться о коалиции. Но реальность превзошла самые смелые ожидания: люди, шедшие на выборы под брендом СН, победили в половине округов по всей стране.

Нужно понимать, что почти на каждом округе был депутат из числа известных политиков или бизнесменов, избиравшийся здесь много раз, вкладывавший в округ массу средств и хорошо знакомый местному населению, если не всей Украине. Вот и сейчас такого рода кандидаты традиционно вложили в кампанию миллионы, в том числе и на подкуп, но впервые не получили результата - их обошли никому доселе неизвестные граждане, всего-навсего получившие франшизу от "Слуги народа". В итоге без депутатских мандатов остались люди богатые и скандально известные: ближайшие соратники Петра Порошенко, буквально его правая и левая рука Игорь Кононенко и Александр Грановский; бывший "регионал" и один из самых влиятельных людей в Одессе Сергей Кивалов; один из непосредственных участников госпереворота и расстрела "небесной сотни" Андрей Пашинский; ближайший друг и компаньон олигарха Ахметова Борис Колесников, причем проиграл он в родной Донецкой области. Там же, на "контролируемой" украинскими силовиками территории, разгромно проиграл известный юморист Сергей Сивохо. Впрочем, он шел как раз от СН, и этот случай выбивается из общего ряда, но много говорит о настроениях местных жителей.

Поражение от доселе не известных выдвиженцев СН потерпели и многие другие - как представители новой элиты, из числа "героев майдана", так и политики старой школы. Самым по-человечески обидным стал проигрыш главы компании "Мотор-Сич", трижды депутата Рады и одного из богатейших людей Украины Вячеслава Богуслаева - в родном Запорожье он уступил свадебному фотографу по фамилии Штепа, не имеющему в силу юного возраста ни политических убеждений, ни политической биографии, ни программы - только одобрение на выдвижение от СН. "Люди приходили на участки и, не рассматривая весь бюллетень, искали в нем кандидатов от "Слуги народа" и вслепую за них голосовали", - рассказал "РГ" один из наблюдателей на этих выборах.

По итогам выборов Верховная рада обновится примерно на две трети, что можно также считать рекордом: ротация депутатов после восьми предыдущих кампаний редко превышала половину. Однако теперь многие задаются вопросом: "Кто все эти люди?" Действительно, сборная СН - это смесь каких-то безработных блогеров, "ветеранов АТО", "волонтеров", директоров мелких торгово-закупочных фирм и сотрудников некоммерческих общественных организаций, наконец, друзей президента по КВН и друзей этих друзей. Об их государственнических потенциях остается только догадываться.

При этом лишь отчасти верным является утверждение о проигрыше националистов. Действительно, сборная классических нацистов - партия "Свобода" - не набрала и 2 процентов. Но нужно понимать, что у них голоса отобрали Порошенко, Вакарчук и отчасти Тимошенко с Зеленским. Можно с полной уверенностью говорить, что списки ЕС и "Голоса" полностью состоят из русофобов и украинских националистов, лишь стилистически, за счет отказа от камуфляжа, отличающихся от Яроша или Билецкого. Врагами России наполнен и список Зеленского, достаточно вспомнить хоть главу СН Дмитрия Разумкова - потомственного русофоба, заранее заявляющего о том, что при нем Минские соглашения исполняться не будут. И уже совсем клинический случай русскоязычного русофоба являет советник Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, мечтавший в 2014 году развешивать вдоль дорог обезглавленные трупы жителей Донбасса, не принявших госпереворот.

Получается, что единственными политиками в новом парламенте, реально смотрящими на вещи, имеющими представление о том, что такое государство, а вместе с тем и опыт государственного менеджмента, остается "Оппозиционная платформа - За жизнь". Они единственные, кто выступают за мир с Россией и критикуют "постмайданную" действительность. Проблема в том, что, несмотря на вторую по величине фракцию, эти люди остаются в одиночестве - Зеленский уже отказался от коалиции с ними. И значит, в новом созыве украинского парламента, несмотря на ротацию, бал будут править "новые патриоты" - смешные, голодные и безграмотные. При них, вероятнее всего, будут удовлетворены все требования МВФ и "международных инвесторов" в виде продажи земли и транспортной инфраструктуры, тарифы ЖКХ не снизятся, общее обнищание и гражданская война продолжатся. Зато - и в этом мало сомнений - будет весело.