Видео: фургон с 273 кг наркотиков врезался в полицейскую машину

Есть немного невезучие люди. Есть очень невезучие. И есть 28-летний житель австралийского Сиднея, имя которого полиция пока не разглашает. В одночасье сиднеец прославился своей нефартовостью не только в своей Австралии, но и на весь мир, когда решил подзаработать деньжат на наркотрафике.

Но надо же было такому случиться, что, перевозя 273 кг метамфетамина (между прочим, 140 млн долларов на черном рынке!), австралиец умудрился попасть на своем фургончике в аварию. И не абы в кого врезался - в машину полицейского патруля, сообщает RT. ДТП произошло на окраине Сиднее, в Иствуде.

Конечно же, наркокурьер попытался скрыться с места происшествия, но разве ж это было возможно с его-то удачей? Теперь он задержан, ждет суда и, похоже, получит достаточно времени для того, чтобы написать книгу о неудачном расположении звезд и вообще фатальном невезении.