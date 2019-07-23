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23.07.2019 16:20
Рубрика: В мире

Видео: фургон с 273 кг наркотиков врезался в полицейскую машину

Текст: Вадим Давыденко

Есть немного невезучие люди. Есть очень невезучие. И есть 28-летний житель австралийского Сиднея, имя которого полиция пока не разглашает. В одночасье сиднеец прославился своей нефартовостью не только в своей Австралии, но и на весь мир, когда решил подзаработать деньжат на наркотрафике.

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Но надо же было такому случиться, что, перевозя 273 кг метамфетамина (между прочим, 140 млн долларов на черном рынке!), австралиец умудрился попасть на своем фургончике в аварию. И не абы в кого врезался - в машину полицейского патруля, сообщает RT. ДТП произошло на окраине Сиднее, в Иствуде.

Конечно же, наркокурьер попытался скрыться с места происшествия, но разве ж это было возможно с его-то удачей? Теперь он задержан, ждет суда и, похоже, получит достаточно времени для того, чтобы написать книгу о неудачном расположении звезд и вообще фатальном невезении.

В мире Океания Австралия Борьба с наркотиками РГ-Видео
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