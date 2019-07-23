Вышел трейлер нового фильма с Томом Хэнксом

На YouTube-канале Sony Pictures опубликован трейлер картины "Прекрасный день по соседству" (A Beautiful Day in the Neighborhood) с Томом Хэнксом в главной роли. И он, несомненно, порадует поклонников актера. Который с первых же секунд и все последующие 2,5 минуты только и делает, что интенсивно "даёт Хэнкса".

В целом же все выглядит как до приторного уютная - и с хэппиэндом - вариация на тему зловещего сериала "Шучу" Джима Керри.

"Прекрасный день" - байопик, в основе - реальные события. Рассказ - о циничном журналисте Джуноде (лауреат "Эмми" Мэттью Риз, Филип из "Американцев"), которому дается задание написать о сверхпопулярном ведущем детской телепрограммы Мистере Роджерсе (Хэнкс).

Джунод берется за поручение с неприязнью, но по мере общения с Роджерсом проникается к герою своей статьи симпатией, обнаружив, что любимец Америки - действительно на удивление милый и порядочный джентльмен. Что после усердно пошатнет мрачное и скептическое отношение журналиста к жизни и людям.

Режиссер - лауреатка "Золотого медведя" Берлинского МКФ Мариэль Хеллер ("Сможете ли вы меня простить?", "Дневник девочки-подростка", "Очевидное").

В других ролях: Энрико Колантони, Крис Купер, Уэнди Маккена, Тэмми Бланчард, Мэдди Кормэн, Сьюзэн Келечи Уотсон.

Российский прокат - с 22 ноября.

Ранее сообщалось, что Хэнкс сыграет менеджера Элвиса Пресли в байопике "короля".