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Темнота наступает

"Шучу": кривое зеркало Джима Керри

Рецензии
    05.01.2019, 14:50
Текст:   Олег Усков
Джефф Пиччирилло (Джим Керри, он же исполнительный продюсер сериала) - это нелепый, угловатый человек в коротких штанах Мистер Пиклз, бессменный на протяжении тридцати лет автор и ведущий сверхпопулярного телешоу Mr. Pickles' Puppet Time, взрастившего минимум два поколения американских детей. Персонаж занебесной прославленности и центр гигантской международной империи с многомиллионными оборотами навара от франшизы.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Передача Пиклза - мудрая, добрая, доходчивая - в формате "учимся, играя" с ненавязчивым менторством. Она - про сказочную страну, населенную причудливыми куклами и экзотическими чудовищами. Джефф дает зрителям установки по гармоничному отношению к окружающему, принятию тех или иных ситуаций, делится наблюдениями и бесценными замечаниями. Массе народа Mr. Pickles' Puppet Time спасает жизни. В том числе - буквально.

Фото: youtube.com/ BBC America
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Но происходит инцидент, ставящий всё на самую кромку обрыва: один из сыновей-близнецов Джеффа погибает в автокатастрофе. И его жизнь тут же расползается на рваные фрагменты - жена уходит к другому, второй сын отчуждается, а Пиклз перебирается в меблированные нумера клоповника и там угрюмо всё переосмысливает. В его черепе - сдвиг, медленно, но верно ползущий на темную сторону.

И Пиклз не хочет больше говорить на радужные и лужаечные темы, задорно пританцовывать с укулеле и ухохатываться с говорящим багетом. Теперь он хочет рассказывать детям про стыдливо игнорировавшуюся доселе изнанку - о смерти, об утратах и о том, что действительность может быть сурова, неприглядна и состоит она не только из света, потех да забав. Тем приводя коллег и родных (Mr. Pickles' Puppet - семейное предприятие) в ужас, а само шоу - к возможности закрытия.

Фото: twitter.com/YouNetflix
"Ты": добрый друг Декстер

И каждый день тьма в голове Пиклза лишь сгущается, раскидывая болезненные щупальца и перекидываясь на окружающих.

Мистер Пиклз - однозначно бенефис Джима Керри, и особо-то играть ему здесь без надобности. Джим, у которого последние годы выдались сложными, чей специфический нрав и ранее не был секретом, тут тот, кто он есть по эту сторону экрана.

Каждый эпизод - иллюстрация расхожей аксиомы, что все комики в сути своей - угрюмые, невеселые, надломленные и часто сильно душевно нездоровые люди. Как в кривом зеркале, вроде бы искажающем и уродующем, но иногда аллегорически копающем самую суть.

Фото: kinopoisk.ru
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Актер напропалую делает то, от чего настоятельно предостерегает китайская присказка "никогда не показывай людям своего дракона" - то есть того, кто ты на самом деле - не выворачивайся перед ними. А Керри десять серий первого сезона только тем и занят, что изощренно выворачивается.

Зрелище - чудовищное, патологическое, на психологической грани, зреющее, как фурункул.  

"Шучу", созданная "оскаровским" Мишелем Гондри ("Вечное сияние чистого разума", "Наука сна") - жесточайшая, морально опустошающая и физически изнашивающая драма, представляемая как драмедия, то есть содержащая-де комедийные элементы. Но невозможно избиваться от ощущения, что слово comedy здесь катастрофически лишнее.   

Второй сезон - также из десяти серий - нам покажут в этом году.

4.5

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