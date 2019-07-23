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Вышел трейлер сериала Тины Канделаки про порноиндустрию

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    23.07.2019, 16:43
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ СМОТРИ Фото: youtube.com/ СМОТРИ
Фото: youtube.com/ СМОТРИ

Обнародован трейлер "сериала для взрослых" "Порно" - российской телеведущей и продюсера Тина Канделаки.

Отметим, что полутораминутный ролик шоу, которое Канделаки делает для "Амедиатеки", не нашел понимания у подписчиков канала. Бросившихся обвинять создателей в непрофессионализме, особо распекая в грубой форме саму Канделаки.   

Согласно синопсису, произведение расскажет о быте и трудодеятельности актеров индустрии плотского, так сказать, кинематографа.

По сюжету опуса молодые люди знакомятся на совместном проекте и заводят отношения и в нерабочее время.

Фото: youtube.com
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В главных ролях - Аглая Тарасова ("Лед"), Снежана Самохина (телешоу "Холостяк"), Илья Малаков ("Легенда о Коловрате"), Антон Филипенко ("28 панфиловцев", "Танки").

Релиз сериала, ставшего первым оригинальным шоу "Амедиатеки", намечен на февраль следующего года.

Содержащее некоторые скабрезности видео любопытный зритель при желании может найти на YouTube самостоятельно.

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