Вышел трейлер сериала Тины Канделаки про порноиндустрию

Обнародован трейлер "сериала для взрослых" "Порно" - российской телеведущей и продюсера Тина Канделаки.

Отметим, что полутораминутный ролик шоу, которое Канделаки делает для "Амедиатеки", не нашел понимания у подписчиков канала. Бросившихся обвинять создателей в непрофессионализме, особо распекая в грубой форме саму Канделаки.

Согласно синопсису, произведение расскажет о быте и трудодеятельности актеров индустрии плотского, так сказать, кинематографа.

По сюжету опуса молодые люди знакомятся на совместном проекте и заводят отношения и в нерабочее время.

В главных ролях - Аглая Тарасова ("Лед"), Снежана Самохина (телешоу "Холостяк"), Илья Малаков ("Легенда о Коловрате"), Антон Филипенко ("28 панфиловцев", "Танки").

Релиз сериала, ставшего первым оригинальным шоу "Амедиатеки", намечен на февраль следующего года.

Содержащее некоторые скабрезности видео любопытный зритель при желании может найти на YouTube самостоятельно.