Xiaomi, подвинься. Huawei выпускает дешевый умный браслет Honor Band 5

Компания Huawei представила умный фитнес-браслет Honor Band 5, который может стать новым конкурентом недавно представленному Xiaomi Mi Smart Band 4.

Новинку планируется продавать в Китае по цене от 189 юаней, или чуть более 1700 рублей (Mi Band 4 продается в Китае по цене от 169 юаней). Старт продаж намечен на 24 июля, о поставках новинки в другие страны информации пока нет.

Honor Band 5 оснащен цветным сенсорным 0,95-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 240x120 пикселей. Под ним расположена сенсорная кнопка для дополнительных возможностей управления.

Одна из фишек браслета - отслеживание уровня кислорода в крови. Если этот показатель снизится, то браслет сообщит владельцу.

Также в Honor Band 5 встроен датчик сердечного ритма, работающий круглосуточно с точностью до 97,8 процента благодаря искусственному интеллекту. Поддерживаются 10 различных спортивных активностей - велосипедная тренировка, плавание, бег и другие. Браслет обладает защитой от попадания воды - его можно использовать на глубине до 50 метров.

Также с помощью Honor Band 5 можно удаленно управлять камерой, находить потерянный смартфон, использовать его для просмотра уведомлений.

Браслет поддерживает сменные циферблаты и позволяет использовать ремешки различных цветов.