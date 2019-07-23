Зачем нужно знать, что стал предпенсионером?

Россияне могут воспользоваться новой госуслугой - узнать о наступлении предпенсионного возраста.

Женщины-водители считаются предпенсионерами с 45 лет, если имеют 15 лет спецстажа. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Это нужно, чтобы начать пользоваться положенными по закону льготами и преференциями.

Напомним, понятие "предпенсионер" появилось после вступления в силу закона о поэтапном увеличении пенсионного возраста. Предпенсионный возраст наступает за 5 лет до выхода на заслуженный отдых. В этом году с учетом переходного периода женщины считаются предпенсионерами с 51 года жизни, а мужчины - с 56-го года. То есть женщины 1968 года рождения и старше и мужчины с 1963 года. В этом и следующем году на пенсию выходят женщины, рожденные в 1964 году и мужчины 1959 года рождения, им пенсионный возраст увеличен на полгода.

Два отгула и запрет на увольнение

Для предпенсионеров, напомнили в ПФР, сохраняются меры соцподдержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: бесплатные лекарства и проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов.

Среди новых льгот, которые появились с этого года, - право на два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации, получение пособия по безработице в повышенном размере, прохождение переобучения и повышения квалификации по направлению службы занятости. Также введена ответственность работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста.

Врачи и водители тоже в списках

В ПФР также обращают внимание, что предпенсионный возраст наступает и для работников, занятых на опасных и вредных производствах и досрочно выходящих на пенсию по 1 и 2 спискам. Наступление предпенсионного возраста и права на льготы в таких случаях возникают за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа либо продолжение работы по соответствующей специальности.

Например, водители общественного транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 лет для женщин и 20 лет для мужчин) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что женщины-водители считаются предпенсионерами начиная с 45 лет, а мужчины-водители начиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых право на пенсию возникает не с определенных лет, а при выработке спецстажа, наступает одновременно с его приобретением. Так, школьный учитель, который в определенный месяц 2019 года выработает необходимый педагогический стаж, сразу же будет считаться предпенсионером.

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, тоже есть право на предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию. Например, у многодетных мам с пятью детьми оно возникает начиная с 45 лет. При определении статуса предпенсионера в таких случаях учитывается, например, основание, дающее право на досрочное назначение пенсии, - им может быть необходимое число детей, инвалидность, стаж на вредном производстве и прочее.

Как убедиться в статусе предпенсионера?

Убедиться в присвоении статуса предпенсионера можно несколькими способами. Как пояснили "Российской газете - Неделя" в ПФР, это можно сделать через личный кабинет на сайте фонда, заказав необходимую справку в разделе "Пенсии". Но для этого нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, а если ее нет, придется обратиться лично в территориальное отделение ПФР по месту жительства или в МФЦ "Мои документы".

Справка может очень выручить при устройстве на работу или в случае конфликтной ситуации на службе. Но каждый раз подтверждать свое право на льготы путем предоставления справки в различные инстанции не нужно. Так, чтобы воспользоваться льготами по налогам, достаточно подать заявление в налоговый орган, специалисты которого самостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения предпенсионного статуса заявителя. Аналогичное взаимодействие у ПФР налажено с центрами занятости, которые с 2019 года предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице и занимаются программами переобучения и повышения квалификации предпенсионеров.