Мы рассказали о несчастье пожилой москвички Валентины Ивановны, которая совершенно случайно узнала, что мировой суд города Донецка Ростовской области выдал судебный приказ на ее имя. Якобы она взяла в долг почти полмиллиона рублей у неизвестного ей гражданина и не вернула деньги. Кредитор пошел в суд и получил судебный приказ.
В городе Донецке Валентина Ивановна никогда не была, в долг у неизвестного никогда денег не просила и расписку ему не давала.
В деле Валентины Ивановны есть новости. Полиция города Донецка сработала оперативно. По словам ее руководителя Андрея Александровича Козлова, уже возбуждено уголовное дело. Установили и личность "кредитора" столичной пенсионерки. Это неоднократно судимый житель Ростовской области. Что интересно - в настоящий момент этот гражданин отбывает наказание. Так что сам обратиться в донецкий суд он вряд ли мог. Полиция ищет либо соучастника преступления, либо того человека, который выдает себя за "кредитора", находящегося за решеткой.
Что найдет следствие, редакция расскажет. Но позже. Для тех, кто не знает, вынесение судебного приказа подразумевает рассмотрение дела без вызова сторон и в упрощенном порядке. В документах донецкого суда оказались настоящие паспортные данные пенсионерки. Не соответствовал действительности лишь адрес регистрации. Женщина живет и прописана в Москве, а в судебных документах значится, что она живет в городе Донецке Ростовской области, на проспекте Мира, дом 74, квартира 13. С помощью коллег из местной газеты мы выяснили, что по этому адресу находятся руины барака. В нем уже много лет никто не живет и не прописан.
"РГ" написала, что новая дерзкая афера в Донецке реально опасна для рядовых граждан. И объяснили почему - мошенник каким-то образом получает данные паспорта незнакомого человека и приносит в суд заявление с просьбой вынести судебный приказ и поддельную расписку, что ему должны деньги. Проверять, настоящая ли расписка, в суде не будут. Просьба о судебном приказе означает, что собственно никакого суда не будет. Стороны соответственно также не извещают. Поэтому о том, что человек кому-то должен на другом конце страны, пострадавший даже не узнает, пока с его счетов не исчезнут деньги.
На ту публикацию пришло много откликов. Кто-то считал статью актуальной. Но были и те, что возмущались - мол, такие вещи публиковать нельзя, чтобы не учить мошенников, а надо тихо отправлять факты в правоохранительные органы. По нашему мнению, мошенники газет не читают, а схемы обмана, подобные той, о которой мы рассказали, неведомы только порядочным людям. Их и надо предупреждать. Обманщикам мы ничего нового не раскрыли. Судя по читательской почте, такое мошенничество уже ходит по просторам страны.
Где, кому и когда показывать паспорт
Алексей Куприянов, почетный адвокат России:
- Данные наших паспортов есть везде - в магазинах, на почте, в поликлинике. И еще в десятках мест, откуда они попадают к мошенникам. Так кто имеет право потребовать у гражданина паспортные данные в гражданско-правовых отношениях? Именно в гражданско-правовых. Административные органы и полиция имеют особые привилегии. Ответ однозначный - потребовать от вас паспорт и тем более оставить себе его копию никто и никогда в гражданских правоотношениях права не имеет. Скорее всего, вы сами станете навязывать свой паспорт тому, кто без его предъявления отказывается предоставить вам услугу, дать заем, пропустить в закрытый клуб, бассейн или в лечебное учреждение.
И, как правило, те, кто просит предъявить паспорт, правы. А как без паспорта в бассейне можно принять справку о здоровье? Может быть, она не ваша?
А вот возможность хранения ваших паспортных данных и вообще любых персональных данных кем бы то ни было определена Законом 2006 года "О персональных данных" в пункте 7 статьи 5. Можно хранить паспортные данные не дольше, чем требуют задачи получения паспортных данных.
Иначе говоря, в бассейне вообще не имеют права хранить ваши паспортные данные. Убедился сотрудник бассейна, что справка ваша. И не имеет права записывать данные, копировать ваш паспорт! И не имеет одновременно права вам отказать в пользовании бассейном из-за того, что вы не дали скопировать паспорт или переписать паспортные данные.
Но для организаций, которые во что бы то ни стало желают завладеть данными вашего паспорта, в законе есть лазейка. Если в договоре на пользование бассейном есть пункт о том, что вы добровольно согласны на обработку ваших паспортных данных, то хранить можно.
Есть случаи, когда получение ваших паспортов при сделках и хранение паспортных данных предписаны законами. Например, Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с 2001 года предписано идентифицировать и хранить данные обо всех лицах, являющихся отправителями или получателями крупных денежных сумм, а налоговый кодекс предписывает хранить данные обо всех выплатах организациями денег физическим лицам. Именно поэтому при возврате денег за товары в магазинах обоснованно требуют паспортные данные покупателей.
Необходимо немедленно запретить хранение паспортных данных организациями-исполнителями во всех случаях предоставления услуг непосредственно в момент заключения договоров или на сумму менее 100 000 рублей.
В отношении москвички Валентины Ивановны был вынесен судебный приказ. Это новая для нашего законодательства форма ведения судопроизводства.
Заявивший о выдаче судебного приказа истец, прося о его выдаче, тем самым заявляет суду об отсутствии спора сторон о существе и сумме долга. Он как бы говорит суду: "Вчера ходил к должнику. Он от своей расписки не отказывается, но и не платит. Отлынивает. Прикажите заплатить".
С заявлением об отсутствии спора связано и десятикратное повышение "порога" рассмотрения мировым судьей дел о выдаче судебного приказа над обычными исками. Приказы выдаются мировыми судьями на суммы до полумиллиона рублей, а верхний предел суммы обычного иска - 50 тысяч рублей. Если больше - пожалуйте в районный суд.
Однако новая упрощенная форма судопроизводства, как мы увидели, дает простор для мошеннических действий. В гражданском судебном процессе в отличие от уголовного имеет место фундаментальное предположение о действиях всех его участников. И это предположение состоит в том, что стороны гражданского дела действуют добросовестно. Любой суд, рассматривая гражданские дела, предполагает, что все документы - подлинные, что все свидетели и стороны дают правдивые показания, что никто не врет и не ошибается.
В ряде зарубежных стран врать в суде считается постыдным, и тем, кто решил попробовать, зачастую дорого обходится. Представлять же суду фиктивные документы - прямой путь в тюрьму. К несчастью, в наших судах подобное поведение - самое обычное дело. Правда, нельзя сказать, что сторона, против которой проводятся запрещенные приемы, не имеет никакого оружия возмездия. Страдающая от лжи сторона имеет возможность заявить о фальсификациях суду или в правоохранительные органы и потребовать проведения судебных экспертиз по подлинности документов. Почерковедческая экспертиза опровергнет подписание вами фиктивной расписки в получении денежных средств, экспертиза давности создания документа покажет, что основное доказательство противной стороны создано не несколько лет назад, а позавчера и состарено утюгом.
Как видите, прав у ответчика по гражданскому делу много. Но для того, чтобы ими воспользоваться, ответчику необходимо о начавшемся против него судебном процессе узнать. И вот с извещениями ответчиков в нашей судебной практике сегодня не все в порядке. Откуда судья узнает об адресе, по которому суд должен уведомить предполагаемого ответчика? Из искового заявления!
Получается, что если истец указывает ложный адрес, то и извещения - судебные повестки и копии судебных актов - направляются судом по ложному адресу ответчика. Ответчик извещений не получает, в судебном процессе не участвует и узнает о своем проигрыше от пристава-исполнителя или из банковской выписки об опустошении своего пенсионного счета. Такой порядок! Если письмо с вызовом возвращается почтой в суд с отметкой о том, что адресат письмо не получил, то такой ответчик считается уведомленным "надлежащим образом", и суд без выяснения позиции неизвещенной стороны выносит в отношении такого лица судебное решение, основываясь исключительно на документах истца.
При этом суд не имеет возможности защитить права ответчика даже в случае очевидного пропуска истцом срока исковой давности. Суд не имеет права в отсутствие ответчика снизить явно завышенные штрафные санкции. Суд не имеет права защитить ответчика, так как для отказа в иске из-за пропуска истцом сроков исковой давности и даже для очевидно необходимого снижения размера санкций суду по закону необходимо ходатайство отсутствующего не по своей вине неизвещенного ответчика. Чем защищен ответчик от недобросовестных действий истца в наших судах? Пока ничем.
Как же защититься от подобной недобросовестности? Вариант. Законодательно принять правило, согласно которому судебное решение, в котором указан ошибочный адрес ответчика, не подлежит принудительному исполнению. Правильно было бы заставить суды в обязательном порядке проверять в начале гражданского процесса данные о действительных адресах ответчиков по информационным базам Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, МВД.