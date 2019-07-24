Огромное количество откликов вызвала публикация "РГ - Недели" "Долг по липовой расписке" от 21 июня.

Мы рассказали о несчастье пожилой москвички Валентины Ивановны, которая совершенно случайно узнала, что мировой суд города Донецка Ростовской области выдал судебный приказ на ее имя. Якобы она взяла в долг почти полмиллиона рублей у неизвестного ей гражданина и не вернула деньги. Кредитор пошел в суд и получил судебный приказ.

В городе Донецке Валентина Ивановна никогда не была, в долг у неизвестного никогда денег не просила и расписку ему не давала.

В деле Валентины Ивановны есть новости. Полиция города Донецка сработала оперативно. По словам ее руководителя Андрея Александровича Козлова, уже возбуждено уголовное дело. Установили и личность "кредитора" столичной пенсионерки. Это неоднократно судимый житель Ростовской области. Что интересно - в настоящий момент этот гражданин отбывает наказание. Так что сам обратиться в донецкий суд он вряд ли мог. Полиция ищет либо соучастника преступления, либо того человека, который выдает себя за "кредитора", находящегося за решеткой.

О проблеме Валентины Ивановны мы рассказали в номере "РГ-Недели" за 21 июня.

Что найдет следствие, редакция расскажет. Но позже. Для тех, кто не знает, вынесение судебного приказа подразумевает рассмотрение дела без вызова сторон и в упрощенном порядке. В документах донецкого суда оказались настоящие паспортные данные пенсионерки. Не соответствовал действительности лишь адрес регистрации. Женщина живет и прописана в Москве, а в судебных документах значится, что она живет в городе Донецке Ростовской области, на проспекте Мира, дом 74, квартира 13. С помощью коллег из местной газеты мы выяснили, что по этому адресу находятся руины барака. В нем уже много лет никто не живет и не прописан.

"РГ" написала, что новая дерзкая афера в Донецке реально опасна для рядовых граждан. И объяснили почему - мошенник каким-то образом получает данные паспорта незнакомого человека и приносит в суд заявление с просьбой вынести судебный приказ и поддельную расписку, что ему должны деньги. Проверять, настоящая ли расписка, в суде не будут. Просьба о судебном приказе означает, что собственно никакого суда не будет. Стороны соответственно также не извещают. Поэтому о том, что человек кому-то должен на другом конце страны, пострадавший даже не узнает, пока с его счетов не исчезнут деньги.

На ту публикацию пришло много откликов. Кто-то считал статью актуальной. Но были и те, что возмущались - мол, такие вещи публиковать нельзя, чтобы не учить мошенников, а надо тихо отправлять факты в правоохранительные органы. По нашему мнению, мошенники газет не читают, а схемы обмана, подобные той, о которой мы рассказали, неведомы только порядочным людям. Их и надо предупреждать. Обманщикам мы ничего нового не раскрыли. Судя по читательской почте, такое мошенничество уже ходит по просторам страны.

Комментарий

Где, кому и когда показывать паспорт

Алексей Куприянов, почетный адвокат России:

Фото: kupriyanov.info

- Данные наших паспортов есть везде - в магазинах, на почте, в поликлинике. И еще в десятках мест, откуда они попадают к мошенникам. Так кто имеет право потребовать у гражданина паспортные данные в гражданско-правовых отношениях? Именно в гражданско-правовых. Административные органы и полиция имеют особые привилегии. Ответ однозначный - потребовать от вас паспорт и тем более оставить себе его копию никто и никогда в гражданских правоотношениях права не имеет. Скорее всего, вы сами станете навязывать свой паспорт тому, кто без его предъявления отказывается предоставить вам услугу, дать заем, пропустить в закрытый клуб, бассейн или в лечебное учреждение.

И, как правило, те, кто просит предъявить паспорт, правы. А как без паспорта в бассейне можно принять справку о здоровье? Может быть, она не ваша?

А вот возможность хранения ваших паспортных данных и вообще любых персональных данных кем бы то ни было определена Законом 2006 года "О персональных данных" в пункте 7 статьи 5. Можно хранить паспортные данные не дольше, чем требуют задачи получения паспортных данных.

Иначе говоря, в бассейне вообще не имеют права хранить ваши паспортные данные. Убедился сотрудник бассейна, что справка ваша. И не имеет права записывать данные, копировать ваш паспорт! И не имеет одновременно права вам отказать в пользовании бассейном из-за того, что вы не дали скопировать паспорт или переписать паспортные данные.

Но для организаций, которые во что бы то ни стало желают завладеть данными вашего паспорта, в законе есть лазейка. Если в договоре на пользование бассейном есть пункт о том, что вы добровольно согласны на обработку ваших паспортных данных, то хранить можно.

Есть случаи, когда получение ваших паспортов при сделках и хранение паспортных данных предписаны законами. Например, Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с 2001 года предписано идентифицировать и хранить данные обо всех лицах, являющихся отправителями или получателями крупных денежных сумм, а налоговый кодекс предписывает хранить данные обо всех выплатах организациями денег физическим лицам. Именно поэтому при возврате денег за товары в магазинах обоснованно требуют паспортные данные покупателей.

Необходимо немедленно запретить хранение паспортных данных организациями-исполнителями во всех случаях предоставления услуг непосредственно в момент заключения договоров или на сумму менее 100 000 рублей.

В отношении москвички Валентины Ивановны был вынесен судебный приказ. Это новая для нашего законодательства форма ведения судопроизводства.

Потребовать от вас паспорт или оставить себе его копию в гражданских отношениях никто права не имеет

Заявивший о выдаче судебного приказа истец, прося о его выдаче, тем самым заявляет суду об отсутствии спора сторон о существе и сумме долга. Он как бы говорит суду: "Вчера ходил к должнику. Он от своей расписки не отказывается, но и не платит. Отлынивает. Прикажите заплатить".

С заявлением об отсутствии спора связано и десятикратное повышение "порога" рассмотрения мировым судьей дел о выдаче судебного приказа над обычными исками. Приказы выдаются мировыми судьями на суммы до полумиллиона рублей, а верхний предел суммы обычного иска - 50 тысяч рублей. Если больше - пожалуйте в районный суд.

Однако новая упрощенная форма судопроизводства, как мы увидели, дает простор для мошеннических действий. В гражданском судебном процессе в отличие от уголовного имеет место фундаментальное предположение о действиях всех его участников. И это предположение состоит в том, что стороны гражданского дела действуют добросовестно. Любой суд, рассматривая гражданские дела, предполагает, что все документы - подлинные, что все свидетели и стороны дают правдивые показания, что никто не врет и не ошибается.

В ряде зарубежных стран врать в суде считается постыдным, и тем, кто решил попробовать, зачастую дорого обходится. Представлять же суду фиктивные документы - прямой путь в тюрьму. К несчастью, в наших судах подобное поведение - самое обычное дело. Правда, нельзя сказать, что сторона, против которой проводятся запрещенные приемы, не имеет никакого оружия возмездия. Страдающая от лжи сторона имеет возможность заявить о фальсификациях суду или в правоохранительные органы и потребовать проведения судебных экспертиз по подлинности документов. Почерковедческая экспертиза опровергнет подписание вами фиктивной расписки в получении денежных средств, экспертиза давности создания документа покажет, что основное доказательство противной стороны создано не несколько лет назад, а позавчера и состарено утюгом.

Как видите, прав у ответчика по гражданскому делу много. Но для того, чтобы ими воспользоваться, ответчику необходимо о начавшемся против него судебном процессе узнать. И вот с извещениями ответчиков в нашей судебной практике сегодня не все в порядке. Откуда судья узнает об адресе, по которому суд должен уведомить предполагаемого ответчика? Из искового заявления!

Получается, что если истец указывает ложный адрес, то и извещения - судебные повестки и копии судебных актов - направляются судом по ложному адресу ответчика. Ответчик извещений не получает, в судебном процессе не участвует и узнает о своем проигрыше от пристава-исполнителя или из банковской выписки об опустошении своего пенсионного счета. Такой порядок! Если письмо с вызовом возвращается почтой в суд с отметкой о том, что адресат письмо не получил, то такой ответчик считается уведомленным "надлежащим образом", и суд без выяснения позиции неизвещенной стороны выносит в отношении такого лица судебное решение, основываясь исключительно на документах истца.

При этом суд не имеет возможности защитить права ответчика даже в случае очевидного пропуска истцом срока исковой давности. Суд не имеет права в отсутствие ответчика снизить явно завышенные штрафные санкции. Суд не имеет права защитить ответчика, так как для отказа в иске из-за пропуска истцом сроков исковой давности и даже для очевидно необходимого снижения размера санкций суду по закону необходимо ходатайство отсутствующего не по своей вине неизвещенного ответчика. Чем защищен ответчик от недобросовестных действий истца в наших судах? Пока ничем.

Как же защититься от подобной недобросовестности? Вариант. Законодательно принять правило, согласно которому судебное решение, в котором указан ошибочный адрес ответчика, не подлежит принудительному исполнению. Правильно было бы заставить суды в обязательном порядке проверять в начале гражданского процесса данные о действительных адресах ответчиков по информационным базам Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, МВД.