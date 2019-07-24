Актер Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Сергеем Шойгу

Именитый немецкий актер, режиссер, сценарист и продюсер Тиль Швайгер довольно ядовито пошутил над новым министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой - генералом Сергеем Кужугетовичем Шойгу. И не в пользу первой.

Швайгер опубликовал в своем Instagram коллаж из трех фото, где вверху - глава американского Пентагона Марк Эспер и Сергей Шойгу, а внизу - Крамп-Карренбауэр. Причем - в образе классического вида уборщицы (фото осталось с карнавала, в котором чиновница участвовала в феврале).

Национальные СМИ, передает РИА Новости, тут же попытались распечь Швайгера, обвинив в некорректности такого рода откровенных, как им показалось, издевательств. На что артист дал изданию Bild комментарий в том духе, что он не составлял этот коллаж, а нашел данную композицию в Сети. И ему она показалась смешной. Поскольку мем, без лишних подписей, "говорит сам за себя".

Аннегрет Крамп-Карренбауэр была назначена на пост министра обороны страны на прошлой неделе, сменив Урсулу фон дер Лейен, и сегодня принесла присягу.

55-летний Тильман Швайгер известен по картинам "Достучаться до небес", "Босиком по мостовой", "Бесславные ублюдки", "Взрывная блондинка", дилогии "Красавчик".