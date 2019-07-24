Антуан Гризманн провел первый матч за "Барселону"

Европейские топ-клубы продолжают подготовку к сезону. Двенадцать команд принимаю участие в главном и самом представительном предсезонном турнире - Международном Кубке чемпионов (МКЧ). Матчи соревнования проходят сразу в шести странах: США, Сингапур, Англия, Швеция, Уэльс и Китай. Завершится МКЧ 10 августа.

Летнее межсезонье выходит богатым на события. Особенно на трансферном рынке. За исключением "Ливерпуля", все гранды проворачивают многомиллионые сделки. Взять ту же "Барселону", которая провалила концовку прошлого сезона.

Каталонцы проводят одну из самых мощных трансферных компаний за последние годы. За 120 миллионов евро куплен у "Атлетико" Антуан Гризманн. Клуб не оставляет попыток вернуть Неймара. Бразилец успел поругаться не только с несколькими партнерами по "ПСЖ", но и руководством клуба. Вполне вероятно, что он все же вновь окажется на "Камп Ноу". Но для этого "Барселоне" придется выложить более 150 миллионов евро. А может, и больше.

Пока руководство "сине-гранатовых" решает вопрос Неймара, за команду дебютировал Гризманн. Несмотря на поражение от "Челси" (1:2), каталонцы показали неплохой футбол. Что касается непосредственно француза, то он провел на поле один тайм и оставил приятное впечатление.

- Антуану нужно привыкнуть к игре команды, - подчеркнул главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде. - Но мы видели, что как только он получал мяч, то сразу создавал опасность. Его мысли вредили сопернику. Мы ждем многого от него. На данный момент он выглядит хорошим дополнением.

Сам Гризманн отметил, что из-за поражения его дебют за новый клуб получился смазанным.

- Как мне показалось, я неплохо вписался в позицию центрального нападающего. Я могу играть на любой позиции впереди. Самое главное - быть на поле, а не на скамейке. Если честно, дебют получился не очень удачным из-за поражения. Но я рад, что провел первый матч за такой клуб.

Если "Барселона" продолжает спокойно готовиться к сезону, то в стане извечного конкурента каталонцев - "Реале", все не спокойно.

Когда Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера "королевского клуба" в марте, одним из его главных условий была полная независимость в трансферных вопросах. Именно по его просьбе "Реал" усилился Лукой Йовичем, Ферланом Менди, и, конечно же, Эденом Азаром. Пришли также Эдер Милитао и Родриго. Всего на новичков было потрачено около 300 миллионов евро.

С приходом новых игроков Зидан намерен избавиться от нескольких футболистов. В частности - от Гарета Бэйла, отношения с которым у француза окончательно испортились в конце прошлого сезона. Рулевой "Реала" уже несколько раз заявлял, что он не видит валлийца в команде. И что лучшим выходом из ситуации будет трансфер Бэйла.

Этим летом "Реал" и "Барселона" суммарно потратили на новичков около 540 миллионов евро

У самого полузащитника иное мнение: он не хочет уходить из "Реала", с которым у него есть действующий еще три года контракт. По нему Бэйл зарабатывает в год 17 миллионов евро. Такие же деньги ему предлагают в Китае. И пока Гарет раздумывает над этим вариантом, Зидан в очередной раз заявил: он не рассчитывает на хавбека. Даже несмотря на гол в товарищеском матче с "Арсеналом". Основное время встречи завершилось боевой ничьей (2:2), а в серии пенальти сильнее оказались мадридцы - 3:2.

- Бэйл с нами, мы будем продолжать работать. Я не знаю, что будет дальше. Сегодня он хотел играть, а перед матчем с "Баварией" - нет. Мы с ним не разговаривали. Но я хочу подчеркнуть: из-за одной хорошей встречи ситуация не поменялась. Все знают, как обстоит дело, - сказал Зидан.