У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Apple неожиданно выпустила обновление для старых iPhone

Текст:   Богдан Бобров
24.07.2019,  
13:55
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Apple выпустила обновление операционной системы с номерами iOS 9.3.6 и 10.3.4 для целого ряда своих устаревших девайсов.

Апдейт смогут установить пользователи с ультраконсервативными взглядами на технику, которые до сих пор используют iPhone 4s, iPhone 5, iPad 2, iPad mini 2, iPad 3 и iPad 4.

Необходимость установки новой версии программной оболочки яблочная компания связывает с ошибками в работе GPS-модулей, которые могут возникнуть в ноябре текущего года. Дело в том, что GPS-системы записывают номера недель в виде 10-разрядного числа, и через определенные промежутки времени счетчик сбрасывается. Как следствие, старое оборудование может из-за этого работать некорректно. Патч призван исправить этот недостаток.

Слух: Новое поколение Apple Watch получит экраны microLED
Apple хочет купить убыточный бизнес Intel

Стоит отметить, что iPhone 4s, к примеру, был выпущен еще в 2011 году. И это, пожалуй, первый раз за очень длительный период, когда корпорация из Купертино обновляет софт для "пожилых" гаджетов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: iStock
Интернет-реклама оказалась опасной для пользователей Windows 23.07.2019
Huawei все-таки оставит Android в своих смартфонах 22.07.2019
Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp 20.07.2019
Apple
Фото: pixabay.com
Facebook удалил изображение по требованию Роскомнадзора 23.07.2019
Apple хочет купить убыточный бизнес Intel 23.07.2019
Apple показала новые эмодзи из iOS 13 17.07.2019
iPhone
Сколько будут стоить iPhone нового поколения 11.07.2019
Apple сменит Samsung на китайского поставщика OLED-экранов 10.07.2019