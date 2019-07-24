Apple неожиданно выпустила обновление для старых iPhone

Компания Apple выпустила обновление операционной системы с номерами iOS 9.3.6 и 10.3.4 для целого ряда своих устаревших девайсов.

Apple releases update for old iPhones and iPads to fix GPS bug https://t.co/3dPsaDYl5W pic.twitter.com/iWwNWTlBiI — The Verge (@verge) 24 июля 2019 г.

Апдейт смогут установить пользователи с ультраконсервативными взглядами на технику, которые до сих пор используют iPhone 4s, iPhone 5, iPad 2, iPad mini 2, iPad 3 и iPad 4.

Необходимость установки новой версии программной оболочки яблочная компания связывает с ошибками в работе GPS-модулей, которые могут возникнуть в ноябре текущего года. Дело в том, что GPS-системы записывают номера недель в виде 10-разрядного числа, и через определенные промежутки времени счетчик сбрасывается. Как следствие, старое оборудование может из-за этого работать некорректно. Патч призван исправить этот недостаток.

Стоит отметить, что iPhone 4s, к примеру, был выпущен еще в 2011 году. И это, пожалуй, первый раз за очень длительный период, когда корпорация из Купертино обновляет софт для "пожилых" гаджетов.